Tyson Núñez: “Lo que está pasando con Honduras es un baño de humildad”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El exdelantero nacional y futbolista referente en la Selección de Honduras, Milton Tyson Núñez, guardó lugar para hablar sobre algunas dudas que ha generado la H, donde analizó el momento que vive la Bicolor tras ser eliminada de la Copa Oro 2019.



En palabras del ídolo catracho, quien es voz autorizada para referirse al tema por su trayectoria, lo traduce como “un baño de humildad”.



“Lo que está pasando ahorita es un baño de humildad para muchos que no lo tienen. Creo que nosotros, que hemos sido parte de eso, sabemos lo que significa vestir la camiseta. Debemos seguir alentando a ese grupo que está. Creo que habrá cambios”, dijo en primera instancia.



Ante ello agrega que esta situación ha concurrido en que la escuadra pierda el respeto ante sus rivales en la región centroamericana. “Debemos seguir demostrando que Honduras es una Selección que se respeta en Centroamérica, pero hemos perdido eso; cualquier país que nos enfrenta hace el doble para ganarnos y nosotros nos entregamos a lo que salga. No ha sido la Selección que queremos”.



“Pero repito, espero que esto sirva como un baño de humildad porque ellos representan al país, como exfutbolistas estaremos apoyando, no es el hecho de atacarlos”, soltó.



Sucedido de ello, para el delantero de 46 años se convocaron futbolistas en primera instancia no deben formar parte de la nómina. “No voy a decir nombre”, adelantó.



“Está claro que es Fabián Coito que llama a los jugadores, uno cree que son los que merecen la oportunidad. La Copa Oro es un parámetro para ver cómo están esos jugadores. Pero bueno, ahí están los resultados, no todos son jugadores de selección, es cierto que tienen ese sueño, en sus equipos muestran ese carácter, pero cuando llegan desaparece”, dijo.



Durante el pasaje de Honduras en la Copa Oro, dos de los futbolistas convocados por Fabián Coito han sido protagonistas en temas que han generado eco: se trata de Romell Quioto (apareció con el celular en camerino) y Danilo Acosta (no firmó para jugar con Honduras).



“Es complicado señalar como ha sido señalado Romell Quioto, sabemos el potencial que tiene, pero las cosas no le han salido; hay que poner énfasis en las concentraciones, estos muchachos están más pendiente de todo, pero no enfocados en lo que deberían estar”.



En el caso de Acosta dijo que “a mí me tocó vestir la camisa de Honduras, nunca dije que no. Danilo Acosta deberá decidir; esto es un bache en nuestro fútbol, ha caído”.



Fuera de ello Tyson cerró la charla con una comparación entre su generación (de fútbol de Honduras) y la actual.



“Había más unión, teníamos la confianza de un técnico de jugar libre, teníamos un juego más fluido; éramos tan amigos que nos defendíamos dentro de la cancha, no había diferencia cuando entraba o salía. A nosotros siempre nos admiraron por nuestro fútbol”.