Olimpia inicia su pretemporada para el torneo de Apertura sin Pedro Troglio

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El dolor de derrota de la pasada final quedó en el pasado en el Olimpia. El cuadro merengue inició este día los trabajos de pretemporada pensando en un nuevo desafío, pero sin la presencia de su nuevo entrenador, Pedro Troglio.



El grupo de jugadores fue citado este día para emprender los trabajos de preparación bajo el mando de Juan Carlos Espinoza, quien podría mantenerse en el cargo como asistente técnico si Troglio así lo desea.



El timonel argentino y todo su cuerpo técnico tienen preparada su llegada a tierra hondureña el próximo jueves y de esa manera iniciar su proyecto esperanzador para la directiva y aficionados merengues.





Osman Madrid cuando dialogaba con los jugadores en el entrenamiento de este lunes.











En este inicio de pretemporada, en el Olimpia se contó con el regreso de varios jugadores que no estuvieron presentes en la pasada campaña: José García, Rembrandt Flores, quienes estuvieron a préstamo con el Real de Minas, Jairo Róchez, en Upnfm y Johnny Palacios que estuvo lesionado.



Las ausencias en el cuadro blanco son: Carlos Will Mejía, Donis Escober, Deybi Flores y Jerry Bengtson. Estos cuatro se les venció el contrato y no se sabe si serán renovados.



Otros de los jugadores ausentes fueron: Edrick Menjívar, Jonathan Paz. Además de los extranjeros que fueron dados de baja del equipo merengue.