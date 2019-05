México, Colombia y Ecuador alzarán el telón en Mundial Sub-20 de Polonia

VARSOVIA, POLONIA.- La selección Sub-20 de Colombia ante la anfitriona Polonia, México ante la subcampeona de Europa de la categoría Italia, y Ecuador, campeón de Sudamérica, ante Japón, desatarán las hostilidades en las llaves A y B, el jueves en el primer día del Mundial Sub-20.



El duelo de Colombia ante Polonia en Lodz supondrá la inauguración oficial de la cita mundialista (23 mayo-15 junio).



Para el combinado 'cafetero' será su regreso al evento planetario en categoría juvenil luego de haberse perdido la cita en Corea del Sur 2017.



Su partido precedente en un Mundial Sub-20 fue la derrota en octavos de final de Nueva Zelanda-2015 ante Estados Unidos (1-0).



Los pupilos de Arturo Reyes deberán mantener la solvencia defensiva que les llevó al cuarto puesto del Sudamericano con sólo tres goles encajados en nueve partidos. Pero, con sólo cuatro anotados en aquella cita, tendrán que afinar la puntería, y máxime ante un arquero de la talla de Radoslaw Majecki, titular a sus 19 años del Legia de Varsovia.



Un resultado positivo ante la anfitriona, 'a priori' el choque más duro de la llave A, abriría las puertas de octavos de final a Colombia, que proseguirá su camino ante Senegal y Tahití.



Colombia será conocedora al saltar a la cancha del resultado del duelo entre africanos y oceánicos, que se enfrentan en Lublin.



- Ecuador "a llegar lejos" -

A la misma hora que Colombia, entrará en liza en Bydgoszcz la campeona de Sudamérica Ecuador, ante Japón, semifinalista en el último campeonato de Asia-2018.



Los de Jorge Célico arrancan ante Japón antes de medirse con Italia y México. El jueves deberán prestar atención especial al extremo nipón Hiroki Abe, ganador de la Liga Campeones asiática con el Kashima Antlers, y que recibió el premio a mejor jugador joven de la J-League japonesa.



Los japoneses no esconden su ambición antes de la cita polaca. "Es posible terminar primeros", indicó Abe en la página de internet de la FIFA. "Desde que Japón fue segundo en 1999 (derrota ante España), la gente no ha dejado de decir que nuestra selección sub-20 es potente. Yo voy a intentar ganar el título, por el equipo y por mí mismo", añadió el jugador de Tokio de 20 años.



Desplazado a Polonia para presenciar ese primer partido de la 'Mini-Tri', el presidente de la Federación Ecuatoriana Francisco Egas también se mostró optimista respecto a las posibilidades del equipo. "Nunca una selección Sub-20 ha tenido tanta notoriedad en el país, creo que eso es bueno para la Federación pero sobre todo para el grupo de jugadores, ojalá eso sea un grano de arena para llegar lejos en el Mundial".



- Duelo de subcampeones -

En la misma llave que Ecuador, dos subcampeones de sus respectivas confederaciones en el torneo clasificatorio, México e Italia, medirán sus fuerzas en Gdinia . Los 'Aztecas' y la 'Azzurrina' se postulan como dos candidatos a llegar lejos en una competición en la que aún no han estrenado su palmarés, y lo hacen amparados en su buen papel en el clasificatorio y en los nombres de sus jugadores que militan en clubes de primer nivel.



La victoria de cualquiera de ellos el jueves les situará como uno de los equipos a seguir en el devenir del torneo.



Italia, una selección que tradicionalmente no brilló en los Mundiales Sub-20, encadena en Polonia por primera vez en su historia su segunda presencia mundialista consecutiva, y lo hace además como vigente bronce mundial luego del tercer puesto logrado en Corea del Sur al derrotar en penales a Uruguay.



Pese a unas pequeñas molestias físicas sufridas en un entrenamiento, la presencia del astro mexicano Diego Lainez parece asegurada para el duelo inaugural en el que el 'Tri' deberá cuidarse del delantero italiano Andrea Pinamonti, autor de cinco goles esta temporada en Serie A con el descendido Frosinone.



- Programa de partidos del jueves 23 de mayo, día I del Mundial Sub-20:



Grupo A:

Tahití - Senegal, Lublin Stadium

Polonia - Colombia, Lodz Stadium



Grupo B:

México - Italia, Gdynia Stadium

Japón - Ecuador, Bydgoszcz Stadium