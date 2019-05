"Llegó la hora de separarse", se despide Allegri de la Juventus

'Como dirigente de una empresa, hay que saber tomar decisiones en el momento adecuado. El futuro dirá si he acertado', sentenció el técnico turinés. (Foto: AFP)

ROMA, ITALIA.- "Llegó la hora de separarse, de la mejor manera", explicó este sábado Massimiliano Allegri, que después de cinco años en el banquillo de la Juventus ya no será entrenador del club turinés la próxima temporada, como se anunció oficialmente el viernes.



"Hemos hablado y cada uno dio su opinión sobre el futuro y sobre lo que le hace falta a la Juve. El club estimó que lo mejor era que no fuera más el entrenador", declaró Allegri en una conferencia de prensa, en presencia de todos los jugadores de la plantilla.



"Vivo este momento con tranquilidad. En la vida profesional hay momentos en los que uno se separa. Es algo fisiológico", añadió.

También estaba presente el presidente de la Juventus, Andrea Agnelli, que confirmó que fue él el que tomó la decisión de relevar a Allegri como entrenador, pese a su balance de cinco títulos de la Serie A y cuatro Copas de Italia en cinco años, además de dos finales en la Liga de Campeones.



"Tras la derrota contra el Ajax (en cuartos de la Liga de Campeones), creía sinceramente que íbamos a continuar. Ha sido difícil comprender juntos que llegó la hora de cerrar uno de los ciclos más extraordinarios de la historia de la Juve", declaró Agnelli.



"Como dirigente de una empresa, hay que saber tomar decisiones en el momento adecuado. El futuro dirá si he acertado", sentenció.