Donis Escober se incorpora al Olimpia tras su operación

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Olimpia sigue pensando en su preparación para las semifinales y ha recibido la buena noticia que el portero Donis Escober ha retornado a los entrenamientos.



El meta merengue había recibido una limpieza en una de sus rodillas y lo alejó del equipo desde el pasado 5 de abril hasta la fecha.



Hoy el arquero de los albos sumó su segundo día en el campamento merengue y el propio entrenador del club ha confirmado el estado del jugador.



"Yo creo que si puede llegar al cierre, por lo menos de ser considerado, pero si puede porque él vino muy entusiasmado y se recupera rápido", comentó el timonel.



VEA: Olimpia jugará amistoso en Siguatepeque contra el Santos FCS de la Liga de Ascenso



En cuanto a la planificación que se tiene en la recuperación del portero de cara a lo que viene. "Todavía no de hacer trabajos de portero, pero debe ir lentamente. Pero la otra semana si ya va poder trabajar en el arco".



Pero Keosseián espera tenerlo al menos en el banco. "Él siempre es opción, no puede porque el físico no le da, pero le va aportar mucho al grupo. Más allá que yo confío mucho en los otros muchachos, pero Escober es Escober".



El último partido que disputó Donis Escober en el arco del Olimpia fue ante el Platense, donde el club blanco logró alcanzar el triunfo 1-2.