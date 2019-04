Carlos Restrepo anuncia tres cambios contra Honduras Progreso; vuelve Allans Vargas

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Carlos Restrepo, entrenador del Real España, sigue confiado que su equipo estará directo en semifinales, sin embargo, deberá pasar primero por el Honduras Progreso y el sábado ante Olimpia, ambos choques en el estadio Morazán.



“Lo primero es la recuperación del grupo (tras el clásico sampedrano) porque la humedad ha estado fuerte, la deshidratación aparece de una forma más acentuada y hemos intentado trabajar con el grupo que no actuó y lo pusimos a la par del que estuvo contra Marathón y tenerlos a todos a disposición. Solo no tenemos a Jairo Puerto por expulsión y tengo a todos dispuestos contra Honduras Progreso”, dijo el DT.



Restrepo también habló de las fortalezas. “No da mucho el tiempo cuando hay partido entre semana, solo estamos haciendo algunos repasos que nos den la posibilidad de volver a casa, de tener iniciativa, buscar los tres puntos que nos mantengan en la pelea por posiciones importantes y estamos mentalizados en eso”.



La necesidad de puntos que tiene Real España y la complicada situación que vive el Honduras Progreso hacen que el partido sea interesante. “Yo siempre digo que a los rivales independiente de la posición y los calificativos a los que se someten hay que respetarlos. Siento que el Honduras está con unos objetivos diferentes a los nuestros, pero entiendo que los once que saldrán del rival quieren sumar, pelear su objetivo y nosotros el máximo respeto que les tendremos es jugar bien, intentar sumar los tres puntos. Eso es lo que yo considero, la actitud independientemente del nombre del rival”.



El estratega habló de las variantes que tendrá este miércoles en el once. “De pronto tendré dos o tres cambios buscando todo, mirando el partido ante Honduras Progreso y viendo el del sábado. Vamos a programar bien estos cuatro próximos partidos. Hay jugadores como Jairo Puerto expulsado, otros en el aspecto físico han sumado bastantes juegos y queremos programar bien y que se presenten dos o tres cambios pero que el equipo no se vaya a desequilibrar y mantenga la constante”.



Una de las variantes es Elison Rivas que suma minutos Sub-20. “Uno de los factores de la planificación es el tema de minutos Sub-20. A nosotros nos falta sumar dos juegos (180 minutos) y faltan cuatro. Ante Honduras Progreso sumaremos con Elison Rivas, creo que ha sido el hombre más cercano y la experiencia que ha venido adquiriendo esperamos nos pueda cumplir y mañana lo tendremos como titular”.



Restrepo confirmó que vuelve a la nómina Allans Vargas, aunque no habló de su titularidad tras la larga lesión que ha sufrido. “Vargas está muy bien, ya ante Honduras Progreso va en nómina ya, lo vamos a observar y si se da la posibilidad de darle algunos minutos lo vamos a hacer”, enfatizó.