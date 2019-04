¿Por qué Carlos Martínez dejó de ser el director técnico del Platense?

PUERTO CORTÉS, HONDURAS.- De forma inesperada, Carlos Martínez dejó de ser técnico de Platense y su lugar será ocupado por su asistente Carlos Orlando Caballero.



“Después del partido (1-2 ante UPNFM) tomamos la decisión de no seguir en Platense”, dijo ayer Carlón Martínez al programa Gol a Gol de HRN.



El entrenador explicó que en el juego “tuvimos algunas discusiones, ya no teníamos esa credibilidad, en este momento es más importante el jugador y decidí dar un paso al costado”.



El estratega también contó que había cosas internas en el camerino y que notó conformismo. “Ya miré la plantilla conforme, entonces ya no teníamos la misma ilusión y eso me hizo dar un paso atrás”.



El próximo partido de Platense será este miércoles 10 de abril ante el Motagua. Duelo pactado en el estadio Excélsior de Puerto Cortés, por la jornada 15 del Clausura.