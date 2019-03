El Atlético de Madrid confirma el traspaso de Lucas Hernández al Bayern

MADRID, ESPAÑA.- El Atlético de Madrid confirmó este miércoles el traspaso del defensa francés Lucas Hernández al Bayern de Múnich afirmando que ambos clubes han llegado a un acuerdo "por el importe de la cláusula de rescisión" del jugador.



"El Atlético de Madrid y el Bayern de Múnich han llegado a un acuerdo para el traspaso de Lucas Hernández al conjunto alemán por el importe de la cláusula de rescisión", afirmó el Atlético en un comunicado, sin dar cifras.



Poco antes, el Bayern había anunciado el fichaje por 80 millones de euros.



El Atlético asegura que ofreció a Lucas, cuyo contrato finalizaba en 2024, "la posibilidad de ampliar su contrato con nuestro club, pero la decisión del jugador es continuar su carrera deportiva en el Bayern de Múnich y afrontar un nuevo reto en la Bundesliga".



"Ésta es la decisión más difícil e importante que he tenido que tomar en mi carrera deportiva", afirmó el jugador, citado en el comunicado rojiblanco.



"El Atlético para mí significa muchas cosas ya que aquí es donde he crecido como futbolista, como persona y me he convertido en el jugador que soy. Me ha costado muchísimo decirle no al Atlético, pero mi decisión es emprender un nuevo reto en el Bayern de Múnich", añadió el jugador campeón del mundo con Francia.



El jugador sufrió en febrero pasado una "distensión ligamentosa en la cara interna de la rodilla derecha del pasado mes de febrero", precisó el Atlético, que señala que "será intervenido quirúrgicamente".



El Atlético no precisa cuándo tendrá lugar la operación del defensa, pero, según la prensa española, debería pasar por el quirófano este mismo miércoles en Múnich y no debería volver a jugar con el Atlético.



El jugador, formado en las categorías inferiores del Atlético, debutó con el primer equipo en 2014 siendo incorporado al mismo en la temporada 2014/2015.



Desde entonces, el defensor francés ha jugado cinco temporadas con la camiseta rojiblanca, en las que ha ganado la Europa League y la Supercopa de Europa el pasado año.



"Quiero agradecer a todo el Atlético, dirigentes, entrenadores, compañeros y aficionados, estos 12 años increíbles e inolvidables en los que he formado parte del club. El Atlético siempre estará en mi corazón", añadió Lucas, citado en el comunicado.