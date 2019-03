Tener a Lionel Messi en la selección de Argentina "es un honor", dice Juan Musso

MADRID, ESPAÑA.- El guardameta de la selección de Argentina Juan Musso se mostró feliz del regreso de Lionel Messi a la Albiceleste asegurando que "es un honor", ente martes en Madrid, dondel el combinado sudamericano prepara el amistoso del viernes contra Venezuela.



Messi está "con mucha alegría, se entrena como todos, para nosotros tenerlo de nuevo acá es un honor y ojalá podamos estar todos a la altura y conseguir los resultados", dijo Musso tras el entrenamiento de Argentina en la capital de España.



"Es un jugador bárbaro, esté donde esté (en club o selección)", añadió el portero, precisando que "la idea es todos juntos siendo un equipo y no pensando en individualidades conseguir los resultados".



La Albiceleste se entrenó este martes por segundo día en las instalaciones del Real Madrid, al noreste de la capital española, con vistas a su partido amistoso del viernes contra Venezuela en el Estadio Metropolitano.

Messi se quedó al margen en los partidillos con los que los jugadores argentinos dieron fin al entrenamiento, contemplando la práctica sentado en un balón.



Sin embargo, su compañero Iván Marcone aseguró que no le ocurría nada y que Messi hizo el entrenamiento con el resto de sus compañeros.



"Entrenó normal, solamente el último trabajo no lo hizo, pero estuvo a la par nuestra", dijo Marcone tras el entrenamiento.



"El fin de semana había jugado, igual que otros compañeros que fueron rotando. El último trabajo no lo hizo, pero en general estuvo con nosotros".



Messi ha vuelto a la selección por primera vez desde el Mundial de Rusia para los partidos amistosos de Argentina contra Venezuela el viernes en Madrid y contra Marruecos en Tánger el 26 como preparación para la Copa América.



De cara a esta competición, Marcone aseguró ver "al equipo muy bien, son estos amistosos que nos faltan y luego el entrenador irá pensando en definir la lista y los jugadores que va a necesitar, pero creo que en general Argentina va a ir bien".