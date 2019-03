Liverpool sufre para imponerse 2-1 al Fulham pero recupera el liderato

LONDRES, INGLATERRA.- El Liverpool sufrió para vencer en su visita al Fulham por 2-1, pero suma tres puntos que le permiten recuperar el liderato de la Premier League, con dos puntos más que el Manchester City, que tiene aplazado al 24 de abril el derbi ante el United.



El senegalés Sadio Mané adelantó a los Reds en la primera parte (26), pero el holandés Ryan Babel empató para el Fulham a falta de poco más de un cuarto de hora para el final (74).



Finalmente fue James Milner el que dio el triunfo al equipo entrenado por Jürgen Klopp al transformar un penal cometido por el arquero español Sergio Rico sobre Mané (81).



"Partido mediocre, resultado excelente", admitió tras el partido Klopp. "El City no tiene pinta de que vaya a perder muchos puntos, por lo que tenemos que ganar, ganar y ganar. Ese es el trabajo que tenemos que hacer ", añadió el técnico germano.



Tras este partido, Liverpool aventaja en dos puntos al Manchester City, que cuenta con un partido menos, el aplazado este fin de semana ante el United porque ambos equipos disputaron los cuartos de final de la FA Cup con suerte desigual: los Citizens se metieron en 'semis' tras superar 3-2 al Swansea y los 'Red Devils' fueron eliminados al perder 2-1 contra el Wolverhampton.



En Craven Cottage, cerca de Londres, Klopp casi repitió el equipo que logró el pasado miércoles en Múnich la brillante clasificación para los cuartos de final de la Liga de Campeones, pero lejos de ofrecer el rendimiento mostrado en Alemania (con triunfo 3-1 ante el Bayern), los 'Reds' se mostraron ineficaces pese a dominar el balón (63% de posesión, 16 disparos a puerta).



Aunque no brilló, el Liverpool logró una segunda victoria consecutiva en Premier League, algo que no había sucedido desde mediados de enero.



- Mané, el hombre en forma -

Cierto es que el Liverpool no pierde en el campeonato desde el 3 de enero (derrota 2-1 contra el City), pero en las últimas semanas habían empatado cuatro partidos (Leicester, West Ham, Manchester United y Everton), permitiendo al equipo entrenado por Pep Guardiola meterse de lleno en la lucha por el título.



En un momento de la temporada en el que Mané parece el hombre más en forma del trío atacante (junto al egipcio Mohamed Salah y al brasileño Roberto Firmino), el senegalés volvió a ser determinante, como ya lo fue en Múnich con un doblete, anotando el primer gol y provocando el penal que acabaría dando el triunfo a su equipo.



El jugador africano suma cinco goles en los últimos cuatro partidos fuera de casa de su equipo, contando todas las competiciones.



En el total del campeonato, Sané llega a los 17 goles, igualando al gabonés Pierre Emerick Aubameyang y a Harry Kane, a la caza los tres del argentino Sergio Agüero, máximo anotador con 18 tantos.



A la 31ª jornada, marcada por el aplazamiento de cinco encuentros debido a la disputa de los cuartos de final de la Copa de Inglaterra, le queda un partido este domingo: Everton-Chelsea.

