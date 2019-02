Pepe Mejía sobre el salario de Coito: El dinero sale de la empresa privada

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Uno de los momentos más neurálgicos de la presentación de Fabián Coito fue cuando EL HERALDO le preguntó a Fenafuth si se podía conocer el salario del seleccionador nacional.

La pregunta no agradó a los miembros de la mesa principal y Javier Atala contestó escuetamente: “Fue una buena negociación entre el cuerpo técnico entrante y la Fenafuth y ambas partes estamos contentos con la negociación”.

Sin embargo, intentamos indagar un poco más luego de que finalizó la conferencia de prensa. José Ernesto Mejía, el secretario de Fenafuth, nos contestó que “no hay hermetismo, pero me parece de mal gusto hablar en una conferencia de prensa sobre dinero... aunque usted tiene toda la razón, es algo que quiere saber el pueblo hondureño”, aseguró Pepe.

Y siguió: “Lo que les podemos decir es que el tema económico no fue ningún problema. La Selección de Honduras no es del Caribe, no es una selección pequeña y creo que a cualquier técnico le interesa esa responsabilidad de comandarla en un mundial adulto, eso pesa mucho”.

No es de los impuestos

Volviendo al tema del salario de Fabián Coito, Pepe Mejía resaltó que no pagarán lo mismo que ganaba el colombiano Jorge Luis Pinto (empezó con 50 mil dólares y terminó con 65 mil).

“El sueldo es acorde a nuestra realidad, es una cantidad que puede pagar la Federación y es un sueldo que respeta la capacidad financiera de la Fenafuth; el pueblo hondureño tiene que estar tranquilo porque ese dinero sale de la empresa privada, no es dinero que viene de los impuestos de todos nosotros”, explicó el directivo.

En ese sentido, el cuerpo técnico de la H devengará un salario que pagarán los patrocinadores de la Federación.

“El salario del entrenador Coito viene de todos los patrocinios que recoge la Federación y no solo el de él sino el de todos los cuerpos técnicos de las diferentes selecciones que manejamos”.

Hablando de los detalles contractuales, Mejía reveló que Coito no estará por etapas. “El entrenador está contratado por todo el proceso hasta el Mundial de Qatar 2022 y esperamos poder contar con él si es posible hasta el Mundial de 2026”.

Luego Mejía sonrió diciendo que “ya terminó el conteo que llevaba un amigo nuestro de la prensa. Fabián Coito ha estado en dos finales de la Copa del Mundo, tuvo una sub 20 conformada por jugadores que estaban en Europa y está acostumbrado a dirigir a jugadores de gran nivel”.

Finalmente, José Mejía solicitó unidad a la población hondureña en este nuevo proceso mundialista. “Comenzamos con el camino a Qatar 2022 y estamos muy ilusionados con la presentación del entrenador Fabián Coito y su cuerpo técnico compuesto por personas altamente preparadas y acompañadas por Carlos Ramón Tábora. Estamos muy ilusionados de poder estar en el Mundial 2022 y tenemos fe en este grupo”.

Y siguió diciendo: “Tenemos que estar todos unidos porque este es un proyecto de país, no solo de la Federación. Tenemos que empujar en la misma dirección, hay que apoyar en las buenas y en las que no sean tan buenas”.