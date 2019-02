Calculadora Deportiva a Manuel Galicia: "Olimpia marcó mi niñez, era el equipo más ganador"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Manuel Galicia es uno de los rostros más jóvenes del periodismo deportivo en Honduras que gustosamente aceptó el reto semanal de nuestra Calculadora Deportiva.



Sin conocer muchos detalles de nuestro original y gustado segmento, el periodista se dispuso para responder las diez preguntas que han puesto a temblar a los invitados.



Manuel Galicia, es un periodista que ha incursionado en diferentes medios de comunicación en Honduras, donde sus comienzos fueron en la radio. "Mis inicios fueron hace 13 años trabajando con mi padre en un radio llamada, Radio X en 550 AM, donde laboré durante un año, luego se me dio la oportunidad en Canal 11, TV Azteca, Radio América, Si TV y proyecto nuevo que tenemos con Univisión Deportes Radio".



Fiel seguidor de Olimpia, nos contó como nació ese sentimiento albo. "Como aficionado antes de ser periodista era Olimpia, sigo siendo pero de alguna manera más mesurada con los comentarios. Olimpia marcó mi niñez ya que era el equipo más ganador, a pesar de que me padre me vestía de mascota del Motagua, incluso hasta tengo fotos con Álvaro Izquierdo."



















El controversial espacio de Q' Hubo Deportes es la trinchera de Manuel Galicia donde labora todos los días en un programa diferente en la televisión nacional junto a Alex Marquez y Limber Pérez, exjugador hondureño.



Así que no se pierdan este entretenido segmento.