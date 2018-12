Liverpool se escapa con goleada al Arsenal guiado por Roberto Firmino

LONDRES, REINO UNIDO.- El Liverpool amplió su ventaja al frente de la Premier League gracias a una goleada 5-1 sobre el Arsenal (5º), con triplete incluido de Roberto Firmino, aprovechando así la derrota que había sufrido poco antes el Tottenham (2º) en casa por 3-1 ante el Wolverhampton (7º), este sábado.



Esa combinación de resultados en la 20ª jornada dejó a los 'Reds' con 9 puntos de ventaja sobre los 'Spurs', que ahora ven incluso peligrar su segundo puesto, ya que cuentan con apenas un punto de ventaja sobre el Manchester City (3º), que visita el domingo al Southampton (17º).



Pero más allá de ese pulso por el segundo lugar, el Liverpool continúa deslumbrando y termina eufórico el año 2018, antes de empezar su 2019 el jueves 3 de enero visitando al Manchester City, en un partido que puede asestar un golpe importante a la lucha por el campeonato inglés, un torneo que el equipo de Anfield no gana desde 1990.



Es la novena victoria consecutiva del Liverpool en la Premier League, conseguida además en un partido que no comenzó bien.



El Arsenal se adelantó pronto, con un tanto de Ainsley Maitland-Niles en el minuto 11, pero el brasileño Roberto Firmino dio la vuelta instantes después con un doblete (minutos 14 y 16).



El primero de Firmino llegó al encontrarse un rebote en el área pequeño, que únicamente tuvo que empujar a la red, pero el segundo fue espectacular, en un contragolpe donde desde la zona del medio del campo se fue con una flecha, antes de regatear a dos rivales y enviar un tiro que terminó alojado en las redes de los 'Gunners'.



En el 32, el senegalés Sadio Mané empujó un pase de la muerte del egipcio Mohamed Salah, que fue el autor del cuarto de los suyos, en el 45+2 de penal.



Otra pena máxima, convertida en ese caso por Firmino en el 65, dio al Liverpool el 5-1 definitivo.



"Todo fue bien hoy, ante un buen rival. Nuestra reacción fue además genial", celebró el técnico Jürgen Klopp. "Es un gran momento para ser jugador del Liverpool", sentenció.



- Tottenham se frena -

Mucho menos feliz fue la jornada para el Tottenham, sorprendido en su estadio por el Wolverhampton, ante el que cayó 3-1.



Harry Kane adelantó al Tottenham en el minuto 22 con un soberbio tanto, pero los 'Lobos' remontaron en la recta final. El francés Willy Boly (72) igualó de cabeza en un saque de esquina y el mexicano Raúl Jiménez (84), con un tiro raso ajustado al palo, puso por delante al Wolverhampton, que sentenció en el 87 con un mano a mano de Helder Costa, que no perdonó ante el francés Hugo Lloris.



"Veníamos de una buena racha en las últimas semanas y conservar ese nivel es difícil. Creo que comenzamos a pagar los esfuerzos que hicimos en esos partidos. No somos máquinas", estimó el técnico argentino del Tottenham, Mauricio Pochettino.



Kane, igual que Salah, sumó este sábado su gol número 13 en esta Premier League, alcanzando en cabeza de la tabla de anotadores al gabonés del Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang.



El Wolverhampton aprovecha para colocarse séptimo, superando ahora en un punto a Leicester (8º) y Watford (9º), y en dos al Everton (10º). Esos tres equipos tropezaron este sábado.



El Leicester, que venía de encadenar victorias sobre el Chelsea y el Manchester City, se vio sorprendido (1-0) en su estadio por el Cardiff (16º), que consiguió su tanto en el descuento final, gracias al español Víctor Camarasa (90+2).



El Watford salvó con un gol del francés Abdoulaye Doucouré (82) un empate 1-1 en la recta final de su partido ante el Newcastle (15º), que se había adelantado en el 29 por medio del venezolano José Salomón Rondón.



El Everton cayó 1-0 en el campo del Brighton (13º).



En la zona baja, el Fulham (18º) subió del penúltimo puesto al antepenúltimo, todavía en zona de descenso, tras ganar 1-0 en el descuento final al Huddersfield, que se hunde todavía más como colista.