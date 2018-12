José Mourinho tenta al Real Madrid para posible regreso al Bernabéu

MADRID, ESPAÑA.- El entrenador portugués, José Mourinho, vuelve a colocarse en el mercado europeo tras su salida del Manchester United. Medios españoles ya especulan con el regreso del técnico luso a las filas del Real Madrid.



Tras la salida de Julen Lopetegui y la llegada de Santiago Solari, el Real Madrid no ha podido salir de sus noches oscuras que lo han atormentado a lo largo de la campaña, cayendo en repetidas ocasiones tanto en Liga como en la Champions League.



La disponibilidad del que fuera técnico del Real Madrid entre 2010 y 2013 coincide con un momento en el que la crisis por el mal arranque de temporada y que provocó la destitución de Lopetegui no ha terminado de cerrarse.



El regreso de Mourinho al Bernabéu sonó como posible relevo si conseguía liberarse de su contrato con el Manchester United. Las hipótesis que presumían darse no coincidieron y finalmente Solari fue nombrado y después ratificado hasta 2021 como nuevo técnico.



Pero si hay algo que con demasiada frecuencia no se cumple en el fútbol son los contratos de los entrenadores, es por ello que la llegada de Mourinho al banquillo blanco es algo que podría darse en el próximo mercado de invierno que está por comenzar en enero de 2019.



Mourinho abandonó el Real Madrid con varios conflictos abiertos con los jugadores. De aquella plantilla todavía sobreviven siete integrantes del conjunto blanco que podrían volver a las ordenes de Mou.



Sergio Ramos, Raphael Varane, Luka Modric, Karim Benzema, Marcelo, Nacho y Casemiro son los sobrevivientes del Real Madrid en la era de José Mourinho en Casa Blanca.