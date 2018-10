10 razones de la destitución de Julen Lopetegui del Real Madrid

MADRID, ESPAÑA.- El pasado lunes 29 de octubre, Julen Lopetegui fue destituido como director técnico del Real Madrid. La junta directiva del club blanco tomó la decisión, luego de la goleada encajada ante Barcelona y el terrible inicio de temporada 2018/2019.



El objetivo de esta determinación es cambiar la dinámica en la que se encuentra inmerso el primer equipo, que se encuentra ubicado en la novena posición, a siete puntos del líder Barcelona, con apenas 10 fechas disputadas.



EL HERALDO te muestra 10 posibles razones que llevaron a la destitución del técnico vasco.



1.- Derrota en la final de Súper Copa de Europa: Real Madrid no pudo revalidar su título de campeón luego de perder la final ante su más enconado rival de la capital española, Atlético de Madrid, que hizo ver muy mal al equipo de Lopetegui.



2.- Suplencia de Keylor Navas: Ante la llegada de Thibaut Courtois, el costarricense fue relegado a la banca del club blanco, acto que fue reprochado por la afición merengue que respaldaba la titularidad del tico.



3.- La no contratación del suplente de Cristiano Ronaldo: La inminente salida del portugués de Casa Blanca, trajo problemas a la directiva del Real Madrid que no supo cómo cubrir esa plaza. Lopetegui nunca encontró el hombre que pudiera tener el peso de Ronaldo. Aunque es más culpa de la directiva por no traer fichajes de peso.



4.- Lesiones: Las lesiones de jugadores importantes cargaron de problemas al técnico vasco, que no supo encontrar suplentes que pudieran resolver los problemas. A Lopetegui se le cuestiona la no inclusión de Álvaro Odriozola, cuando Dani Carvajal estuvo lesionado, o experimentar con Sergio Reguillón cuando Marcelo faltó, y sobre todo, no poner a jugar a Vinicius Junior que llegó con grandes expectativas al Real Madrid.



5.- Goleados en Sevilla: Visitar el Sánchez Pizjuán es una pesadilla para Real Madrid, y con Lopetegui no fue la excepción. Los de Madrid llevan más de tres años sin poder ganar en Sevilla, en la jornada seis cayeron derrotados 3 - 0, dejando una mala imagen en ese partido.



6.- Empate ante Atlético de Madrid en el Bernabeu: A pesar de haber mostrado una buena imagen en el derbi de la capital, a Julen Lopetegui, la afición blanca no le perdona que el equipo haya empatado, ya que para ellos era una revancha de la final de Súper Copa de Europa.



7.- La sombra de Zidane: El peso de seguir los pasos que había dejado Zinedine Zidane en el banquillo blanco, llevó a que Lopetegui tuviera una carga pesada en la dirección del equipo. Desde el inició, la presión por continuar lo que había dejado el francés fue lo que más condujo a que Lopetegui encontrara buenos resultados, pero poco a poco el club se fue desmoronando.



8.- El bajo rendimiento de los jugadores: Las malas actuaciones del equipo también tienen recaen sobre los jugadores que no han encontrado su forma en esta temporada, casos como Luka Modric que después de ser nombrado The Best, parece haber desaparecido. Toni Kroos que sigue arrastrando el fracaso de Alemania en el Mundial de Rusia, Benzema que aún sigue penando desde hace más de tres temporadas, y el caso más mencionado, Gareth Bale que era el llamado a ser el suplente de Cristiano Ronaldo, pero las lesiones le siguen pasando factura.



9.- Tres derrotas consecutivas: Primero en Alavés, luego en Moscú, para terminar en el Santiago Bernabeu. Tres derrotas consecutivas llevaron al fracaso rotundo de Julen Lopetegui. A partir de esa semana ya se escuchaban campanadas de la salida del vasco; todavía existía una salida para Julen, pero la tarea no era fácil, ir al Camp Nou y enfrentar al Barcelona.



10.- Vapuleados en Barcelona: La gota que derramó el vaso; 5 - 1 contundente de los catalanes sobre los de Valdebedas, una pésima actuación del equipo de Lopetegui que apresuró su inminente salida del club blanco. Madrid mostró su cara de lo que había sido sus últimas semanas bajo la dirección de Lopetegui.

Deplorables actuaciones que dejaron con mala imagen al Real Madrid, y a pesar de ello siguen estando vivo en las tres competiciones (Copa del Rey, Liga, Champions), pero que sin duda necesitan un cambio de chip.