Diego Vazquez cobra fuerza como candidato para ser próximo entrenador de la Selección de Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Diego Martín Vazquez sería tomado en cuenta por Fenafuth y su Comisión de Selecciones para próximo entrenador de la Selección de Fútbol de Honduras. El argentino plusmarquista y cuatro veces campeón con Motagua al parecer es uno de los tres candidatos para la H.



Una fuente ligada a Fenafuth y la Comisión, le dijo a EL HERALDO que el título 16 de Motagua, terminó de avalar a Diego, quien surgió como opción dede mayo pasado cuando se comenzó a especular su nombre. De hecho, él y su cuerpo técnico en su momento hasta se ofrecieron para dirigir el amistoso ante Emiratos Árabes Unidos en Barcelona el pasado mes de septiembre.



Vazquez ganó puntos cuando logró meter a Motagua en la final de la Liga Concacaf, y las ocho finales que ha dirigido en el país le dan argumentos para ser al menos considerado. "Creo que tenemos méritos para ello", opinó su asistente Ninrod Medina, una vez que finalizó la final.



Pero la voz de Medina no es la única que resonaba desde el Nacional, de hecho, dos de los altos personajes de la cúpula motagüense dijeron con claridad que La Barbie sería el candidato ideal para la Selección de Honduras.



"Diego es una opción para la Selección Nacional de Honduras, no gastemos mucho dinero, Diego Vazquez es buen entrenador", dijo el presidente financiero de Motagua, Juan Carlos el Pollo Suazo, quien no es la primera vez que abiertamente dice que La Barbie es el indicado.



Por su parte, Pedro Atala, también presidenciable del club, dijo que "yo no lo descartaría, es una buena opción y tiene toda la capacidad. Creo que cada vez será más costoso firmarlo, tiene contrato hasta mayo con nosotros", respondió, pero luego al ser "atacado" a preguntas sobre el tema dijo: "permítannos celebrar un poquito, con permiso".



EL HERALDO obtuvo el dato de sus fuentes que el nombre de Diego tiene suficiente respaldo en la decisión final del próximo entrenador de la Selección de Honduras.



Periodistas lo anuncian

Desde el pasado jueves 13 de diciembre, varios periodistas comenzaron a publicar en redes sociales la "candidatura" de Vazquez en la Selección de Fútbol de Honduras por lo que desencadenó una efecto dominó el domingo en los reporteros de las radios que no pararon de consultar sobre la posibilidad.





Motagua campeón; Diego Vázquez selección? — ANDRES CANTOR (@AndresCantorGOL) 17 de diciembre de 2018

no tiene todo seguro para llegar a la Selección

Esto también ha movido el interés fuera del país, el director de deportes, quien pese a ser argentino sigue muy de cerca a la H porque su esposa es hondureña.Por la noche, en lael periodista Kilvet Bertrand dijo en su programaque "Diego Vazquezpor la forma en que ha dirigido a este Motagua campeón no de ahora, sino desde ya varios años".Pero claro está también que. Según fuentes, tambiénal equipo mayor de Honduras, que debe nombrar oficialmente DTEnhay quiénes también dicen que, aunque también hay que ser sinceros,Hasta ahora el único candidato oficial conocido para DT de la H es el colombiano Alexis Mendoza , y en las últimas horas se ha rumorado con una posible vinculación del uruguayo Fabián Coito En ese sentido, los tres cumplen con dos de las características que Fenafuth ha anunciado informalmente para otorgar el cargo, los tres son, los tres Coito jugó en Olimpia ) y los tres son financieramente sostenibles para el ejercicio clasificatorio para Qatar 2022.Fenafuth convocó mediante su departamento de prensa para el martes 18 de noviembre para un conversatorio con prensa que cubre la fuente federativa, sin embargo, tras consulta desobre sí era por el tema entrenador nacional, se dijo que no, sino más bien otros ligados a la parte administrativa.

