Rumoran llegada de uruguayo Fabián Coito a una selección centroamericana ¿Honduras o Panamá?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Según el presidente de la Fenafuth, Jorge Salomón, existen tres candidatos para próximo entrenador de la Selección de Fútbol de Honduras, el favorito y más conocido, el colombiano Alexis Mendoza. Luego otros dos de los que no se han develado los nombres. Lo que sí, también son sudamericanos.



“Tenemos un listado de tres técnicos. Será en estos dos meses de noviembre y diciembre que se tomen decisiones y que ya esté trabajando para el mes de enero con vísperas a la Copa Oro en junio y Liga de Naciones en 2019 ya que las eliminatorias al Mundial comienzan en 2020”, dijo el federativo.



En ese orden, en Uruguay el sitio Tenfield ha divulgado que el entrenador de la selección sub 20 (y actual interino de la mayor), Fabián Coito (exjugador de Olimpia en Honduras en 1994-1995), estaría dejando su cargo tras el Sudamericano 2019 (enero) en Chile para irse a la selección centroamericana.

Hasta el momento, las únicas dos selecciones de Centroamérica que están sin técnico son Honduras y Panamá. ¿Sería Coito uno de los tres candidatos que dijo Salomón?



EL HERALDO consultó con varias fuentes ligadas a la Fenafuth y Comisión de Selecciones, si Coito es uno de esos tres. Algunos lo negaron con contundencia, otros dijeron desconocer si era así.



En tanto, en Panamá, EL HERALDO conoció con fuentes que cubren la Fepafut, que Coito sí habló en septiembre y octubre con los dirigentes de aquel país, pero que había descartado aceptar porque sentía un "compromiso con la Asociación Uruguaya de Fútbol".



Punto de quiebre

En Uruguay siempre se ha creído que el recambio ideal en el banquillo de la selección uruguaya para Óscar Washington Tábarez es Fabián Coito. Sin embargo, según Tenfield la cosa ya no es tan fácil como decir "muerto el rey, viva el rey".



Coito y Tábarez ya no tienen buena relación y quizá la dirección técnica de La Celeste adulta tenga algo que ver. "La comunicación entre ambos es solamente por específicos temas laborales. Es fría y de pocos palabras", apuntó Tenfield.



Fabián es actualmente el interino de la selección uruguaya, pero Tábarez renovó su contrato en septiembre de 2018 para buscar un quinto mundial en 2022, y eso sería el punto de quiebre entre Coito y el Maestro.



"Mi vínculo siempre estuvo más comprometido con la palabra que con las condiciones de trabajo que se me brindaban. No tengo participación en el cuerpo técnico de la Selección mayor", citó Tenfield a Coito.

¿Es el ideal?

Fabián Coito ha sido en buena medida el constructor de la base que sustentó los últimos éxitos del fútbol uruguayo a nivel de selecciones menores, lejos de los honores que ganó (Campeón Sudamericano Sub 20 en 2017, Campeón de los Juegos Panamericanos Toronto 2015 y subcampeón mundial sub 17 en 2011), su base de jugadores está completa en las selecciones adultas.



Honduras en tanto, ha tenido entrenadores colombianos en los últimos 12 años (Reinaldo Rueda, Luis Fernando Suárez y Jorge Luis Pinto), que han "escarbado" menos en las selecciones menores, pero que sí lograron éxitos en las intermedias (sun 23) con paso a Juegos Olímpicos. Apenas Pinto decidió mirar al fondo de la red para empujar la sub 17 y sub 20.



En todo caso, si Honduras se decidiera por Alexis Mendoza o Fabián Coito (o cualquier otro que venga), deben tener contratos diferentes a sus antecesores y pedirles que se enfoquen en un proceso a largo plazo, trabajando por ir a Qatar 2022 para los compromisos comerciales y mirando a 2030 y 2034 para el desarrollo del fútbol nacional.



En tanto, hoy Honduras cumple 394 días sin entrenador oficial nombrado desde la salida de Jorge Luis Pinto,. En todo Concacaf solo quedan sin DT, la H y Panamá.