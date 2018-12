Bombero héroe hondureño, Ever Velásquez, compartió con sus ídolos de Motagua

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Único sobreviviente del trágico incendio de abril en La Montañita, en las afueras de Tegucigalpa, la capital de Honduras, Ever Velásquez fue invitado el jueves a la firma de autógrafos que Motagua organizó previo a la final del fútbol hondureño ante Olimpia.



Velásquez, dijo que desde niño era hincha del Azul Profundo, por lo que se emocionó mucho al poder compartir con los jugadores del club que sigue.



"Para mí es un sueño hecho realidad, estoy muy agradecido con los dirigentes y jugadores por darme esta oportunidad que desde niño había soñado de conocer a los jugadores en persona, es el equipo que he llevado en el corazón desde pequeño", dijo muy emocionado Ever Velásquez.



Velásquez se encuentra en Honduras pasando fiesta de fin de año, entre enero y febrero de 2019 regresará a México para seguir el tratamiento de sus quemaduras.



Ever recibió el pasado 7 de diciembre la condecoración de heroísmo. Asimismo, recibió un ascenso al rango inmediato superior de Caballero Bombero a Cabo Bombero.

Mirá más fotos de Ever con Motagua