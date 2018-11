Manuel Keosseián: "Si todos tuvieran el nivel de Messi y Cristiano Ronaldo uff "  

TEGCUCIGALPA, HODNURAS. -En el campamento del Olimpia no quieren perder tiempo pensando el pasado y se centran en el duelo ante el Vida y de esa manera llegar a tope a los duelos de las semifinales.



Su técnico Manuel Keosseián hace un análisis de lo que esperar mejorar y del nivel de sus jugadores.



¿Ya está planificando el partido ante el Vida?

Ya después de tener tres juegos estamos planificando para las semifinales que es el objetivo principal, claro, primero hay que pensar en el partido del Vida.



¿Ya se olvidó de quedar en primer lugar?

De la primera posición no me olvido, los partidos hay que jugarlos, se nos viene el Vida y esperar qué pasa con Motagua, no hay juego que se gane antes de disputarlo.



¿Tiene esperanzas que Real de Minas le gane a Motagua?

No tengo esperanzas, no preocupo de lo que pase, pero no podemos decir que Olimpia ya perdió el primer lugar.



¿Hay jugadores que andan con nivel bajo en Olimpia?

Nunca dije eso. Lo que está claro es que quien no no esté (comprometido o motivado) se va. Te puedo asegurar que por respeto a mi trabajo y al Olimpia este no es el caso del club.



¿Olimpia sería otro si todos tuvieran el nivel de Elmer Güity y Jerry Bengtson?

Y bueno... Si todos tuvieran el nivel de Messi y Cristiano Ronaldo uff qué va a hacer.... Hay unos que están en un buen momento, otros acompañan, nosotros felices de tener a Bengtson iluminado, pero hay otros van por ese camino.



¿Jugará Olimpia con un equipo alternativo ante Vida?

Aquí no hay equipo alternativo, todos son jugadores de Primera División, lo que podemos hacer son cambios porque necesito que otros tengan ritmo.



¿Es culpa de los árbitros perder el primer lugar?

Yo no hablo de los árbitros, hoy en día ya no hay lugar para las mentiras porque está la televisión donde podés ver cuando es mano, es penal, es expulsión, yo me tengo que preocupar porque Olimpia juegue bien.



Pedro Rebollar reconoció que el árbitro David Cruz estuvo mal.Eso es entender que los árbitros se equivocan, lo que tienen que hacer es minimizar los errores.



¿Cómo evalúa los partidos que ha dirigido al mando del grupo?

Ya tengo detectado todo lo que necesitaba saber de los jugadores, ya sé como encarar las semifinales y además quiénes van a jugar y cómo va a jugar Olimpia.



¿Veremos un Olimpia diferente en la última fase?

La gente y yo quiero que Olimpia sea campeón, nosotros tenemos que potenciar las cualidades que tiene nuestro equipo.



¿Qué cosas malas viene haciendo Olimpia?

Eso se los digo a los jugadores lo demás me lo reservo, son ellos los que deben saber lo que están haciendo mal.



¿Qué jugadores le interesan que lleguen con ritmo para estas semifinales?

Me interesa que todos estén con ritmo, no podemos ver a todos los jugadores, me faltan de dos a tres que no les he dado oportunidad y quizá ya no la tengan.



¿Qué piensa de los jugadores de Olimpia que pueden ser llamados a la Selección para enfrentar a Chile?

Yo pienso que no deberían ser muchos, la Selección es importante, pero Olimpia se está jugando algo importante y la directiva debe tomar cartas, me gustaría tenerlos a todos.



¿Trastocaría sus planes de cara a la semifinales que le llamen más de tres jugadores?

No trastocaría nada, la Selección siempre está primero, pero cuando los equipos se juegan cosas importantes y hay que considerarlo.



¿Qué opina de los aficionados que les tiraron huevos en el estadio el domingo ante el Honduras?

El hincha es fanático, yo estoy seguro que si Jerry Bengtson mete la que le quedó en el último minuto la gente aplaude, lo que sí les pido es que tengan paciencia.