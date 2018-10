Según Héctor Vargas, la presión de dirigir a Olimpia es porque el periodismo es muy allegado a Motagua

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Héctor Vargas decidió romper su auto silencio dos meses después y su primer comentario se plasmó con tinta azul. "La presión del periodismo que es muy allegado a Motagua".



El León de Formosa no se ha guardado nada y ha repartido tinta por todos lados en su regreso a las declaraciones a la prensa sampedrana, que aprovechó para orillar toda la conversación a Motagua, la final de Liga Concacaf y su rivalidad con Diego Vazquez.



"Hay un peridosismo que son de Motagua, uno los conoce, por ejemplo, un periodista me contaba los campeonatos porque tenía cinco y tres títulos y Espinoza había estado en los mismos y había sido campeón tres veces; ahora Motagua lleva diez y (Nahún) sigue con tres campeonatos. Por eso digo que cuando uno está de ese lado (de la TV) y presiona, como en este caso le tocó a un compañero de trabajo de la gente que me ha presionado y ha hablado muy mal de mí, ahora no aguantó la presión y se tuvo que ir", relacionó incuso la salida de Nahún Espinoza de Ollimpia.



Vargas dirigió a Olimpia y fue campeón tres veces, ahora está en Marathón, un equipo que cuando llegó, Diego Vazquez, el DT de los azules, le dijo no estaba "a la altura del conflicto".



¿Le gustaría que Motagua ganara este torneo de Liga de Concacar?

Sería bueno por que es un equipo hondureño. Nosotros ya hicimos el trabajo, estamos clasificados para la de los campeones, como dijo Diego cuando la ganó Olimpia, este es un repechaje y lo están jugando ellos y cuando veo que dicen que este este es un torneo internacional, no, este es un repechaje, no hay que cambiar el tema de los campeones porque los campeones somos nosotros y vamos a representar a Honduras este torneo mal, bien o como un desastre, pero somos los campeones.



¿Se ha dado vuelta todo entonces?

Cuando yo vine a Marathón éramos un equipo que supuestamente estaba fuera del conflicto, ahora estamos esperando que terminen ellos su recorrido por Centroamérica y esperarlos y que nos acompañen a la Liga de Campeones.



Dijo Diego Vázquez que les ha gustado ganar puntos en la mesa.

Sí, pero tenemos 93 más, eso nos permite no hacer lo que hacen ellos de recorrer Centroamérica para llegar hasta donde estamos nosotros, entonces es mejor no hablar porque a veces se dice que nos gusta ganar puntos en la mesa, pero no, tenemos 93 más.



¿Por qué decidió volver a dar declaraciones?

La comunicación fue mía a los directivos de parar un poco porque se estaban sacando notas que no correspondían, entonces paré un poco para no seguir dándole más lugar porque ya había una persecución a Marathón donde se buscaba la parte negra, me hizo bien (no hablar), lo vi de afuera y creo que la salida de Nahún es por eso, le cayeron todos y capaz si hubiese estado hablando las cosas estarían divididas y Nahún hubiese seguido en Olimpia, pero es parte del juego, conozco como es, ellos entendieron la postura y partir de ahora decidí volver a dar declaraciones.