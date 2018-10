Otra mujer denuncia haber sido abusada por Cristiano Ronaldo

TURÌN, ITALIA. -La situación de Cristiano Ronaldo va de mal en peor. El equipo legal de la exmodelo Kathryn Mayorga anunció que hay una segunda mujer que fue agredida sexualmente por el jugador portugués.



"Solo conozco a una persona en Inglaterra que alegó agresión sexual. Me encantaría hablar con esa mujer. Me interesaría identificarlos y contactarlos", aseguró Leslie Stovall, representante de Mayorga.



Según el medio inglés The Sun, el caso sucedió el 2 de octubre de 2005. El portugués, en ese entonces de 20 años, agredió sexualmente a una mujer en el Hotel Sanderson de Londres.



Cuatro años antes del hecho con Mayorga, el delantero portugués fue acusado e interrogado por dos detectives, pero no fue sentenciado porque el Servicio de Procesamiento de la Corona aseguró que no habían suficientes pruebas.



Al astro no le está yendo nada bien después de que el Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas volviera a abrir el caso de Mayorga.



Cristiano ha negado en reiteradas ocasiones que el hecho no pasó y que esperará que todo se esclarezca. Mientras que su equipo la Juventus y sus patrocinadores ya se pronunciaron a favor del jugador.

