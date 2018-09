Inter, Estrella Roja y Ajax regresan a la Champions League

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La UEFA Champions League comienza este martes con una nómina de clubes que repiten con respecto a la temporada anterior en busca del anhelado título continental, que parece no querer soltar el actual tricampeón Real Madrid.



Esta nueva temporada estará marcada por el regreso de varios clubes históricos que vuelven luego de varias ediciones ausentes en el máximo torneo de clubes del mundo.



Por ejemplo, el Estrella Roja de Belgrado, campeón del torneo en 1991 y ausente del mismo desde la temporada 1991/1992, desde la cual han pasado 26 años de sequía.



El club dirigido por Vladan Milojevic se ubicará en un grupo complicado que compartirá junto al Paris Saint-Germain de Neymar, Napoli y el Liverpool, actual subcampeón.



Otro club que intentará recuperar glorias pasadas es el Inter de Milán. El conjunto italiano no participaba en la Champions desde la temporada 2011/2012.



El Inter retorna luego de seis temporadas sumergido en crisis y decepciones en la liga italiana. Ahora, con futbolistas como Ivan Perisic, Mauro Icardi, Radja Nainggolan y Lautaro Martínez, intentará recuperar el prestigio perdido.



Algo similar le ocurre al Ajax de Amsterdam, que aún vive del recuerdo de los tres títulos consecutivos logrados en 1971, 1973 y 1975 de la mano de Johan Cruyff.



Su ausencia en la Champions ha sido desde la temporada 2014/2015, y ahora con una nueva generación de jóvenes acompañados por su gran líder, el veterano Klaas-Jan Huntelaar, intentarán lograr un buen desempeño en esta nueva temporada.



Los tres equipos aún viven de la ilusión de aquellos clubes que conquistaron la gloria en épocas pasadas y que en el presente no viven su mejor momento; En total suman ocho títulos que darán brillo a una competición que parece tener dueño y que todos intentarán destronar, el Real Madrid.