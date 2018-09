El Real Madrid y el desafío de la cuarta 'Champions' consecutiva

MADRID, ESPAÑA.- El Real Madrid, ganador de las últimas tres Ligas de Campeones, se lanza el miércoles a intentar la hazaña de una cuarta 'Orejona' consecutiva recibiendo a la Roma en la primera jornada de la fase de grupos del torneo continental, dentro de la llave G.



"Trataremos de empezar con buen pie ante un gran rival", dijo este martes el técnico del Real Madrid, Julen Lopetegui.



Una victoria en el Santiago Bernabéu el miércoles permitiría a los 'merengues' recobrar cierto optimismo, tras su primer tropiezo liguero el sábado con el Athletic de Bilbao (1-1), que permitió al Barça tomar la punta del campeonato español en solitario.



Para lograr esa primera victoria, el Real Madrid afronta el encuentro con otro estilo tras la marcha de Zinedine Zidane y del astro luso Cristiano Ronaldo, autor de 43 goles en las tres últimas 'Champions'.



Sin el mayor goleador de la historia de la Liga de Campeones y máximo anotador de la misma en las últimas cinco ediciones, el nuevo técnico blanco, Julen Lopetegui, intentará alcanzar la cuarta 'Orejona' con un juego más asociativo y de equipo en el que los Isco, Benzema, Bale o Asensio deberán dar un paso adelante.



Ahora "supongo que será trabajar más en equipo, trabajar más como una unidad más que en un jugador", señaló Bale en una entrevista que publicó el lunes el diario Daily Mail.



¿Courtois o Keylor?

Bale y sus compañeros estarán disponibles el miércoles para recibir al equipo romano en el estadio Santiago Bernabéu, donde la principal incógnita blanca será la portería.



Lopetegui, que tendrá que decidir si sigue con el meta belga Thibaut Courtois, que ha jugado los últimos tres partidos de Liga, o vuelve el costarricense Keylor Navas, no quiso dar pistas.



"No voy a decir nada al respeto. Tengo la sensación de que tenemos unas magníficas soluciones en la portería y tomemos la decisión que tomemos, seguro que vamos a acertar", aseguró este miércoles.



Delante, Bale y Benzema podrían estar acompañados por el joven Marco Asensio, con el apoyo del extremo Francisco Alarcón 'Isco'.



El equipo blanco recibirá a una Roma en horas bajas que, tras ver el sábado como el Chievo le remontó un 2-0 para empatar, acumula tres partidos sin conocer la victoria en la liga italiana y se encuentra ya a siete puntos del líder, la Juventus.



"En Madrid esto no puede suceder: tienes que hacer una gran fase defensiva para hacerlo bien en ataque", advirtió Eusebio Di Francesco, técnico de la Roma, que el pasado año sorprendió al eliminar en cuartos de final al Barcelona, tras remontar el 4-1 en contra cosechado en la ida en la capital catalana para imponerse 3-0 en la vuelta.



Blanco de las críticas por los fichajes estivales, tras dejar marchar a dos de sus estrellas, el belga Radja Nainggolan y el portero brasileño Alisson Becker, el equipo romanista buscará en Madrid un resultado positivo, que relance al equipo.



Equipos probables:

Real Madrid: Keylor Navas o Courtois - Carvajal, Nacho, Ramos, Marcelo - Isco, Casemiro, Kroos - Bale, Benzema, Asensio. Entrenador: Julen Lopetegui.



AS Roma: Olsen - Manolas, Fazio, Marcano - Florenzi, De Rossi, Kolarov - Cristante, Pellegrini - Under, Dzeko. Entrenador. Eusebio Di Francesco.