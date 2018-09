Árbitro Héctor Rodríguez será castigado por la Comisión de Arbitraje

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El asesor de la Comisión de Arbitraje de Honduras, Pedro Rebollar, dio su análisis por la acción donde el delantero del Motagua Rubilio Castillo salió con una fractura en su pómulo derecho.



"La acción más importante que hay es la jugada desafortunada de Rubilio, primero lamentamos que haya ocurrido ese hecho y esperamos que tenga una recuperación muy pronta", comenzó diciendo.



En la acción, el central Héctor Rodríguez no se percató del golpe que recibe Rubilio Castillo, de parte del defensor Ronal García, y ni falta sancionó.



"Esa acción de juego no fue bien observada por el árbitro, de hecho no indicó falta y eso es importante mencionarlo, se equivoca, hemos hablado con él y su apreciación es completamente diferente a lo que pasó", dijo Rebollar.



Y agregó: "En el video se observa claramente que el jugador del Real de Minas levanta su brazo y da un golpe en la cabeza y tuvo que haber sido expulsado y no fue así".



La junta directiva del Motagua pretende enviar una nota a la Comisión de Arbitraje para que sea sancionado el referí Héctor Rodríguez, por su grave error en el juego ante el Real de Minas en Danlí.



"Motagua tiene todo su derecho de hacer la solicitud correspondiente, pero cuando hay un error del árbitro nosotros lo castigamos de oficio, si consideramos que la acción específica y el caso lo amerita, porque es una situación donde hay una consecuencia grave y por supuesto que el árbitro tiene que tener un descanso para mejorar", aseguró Pedro Rebollar.



Hasta ahora la Comisión de Arbitraje de Honduras no ha recibido ninguna nota de los Azules, pero ha confirmado que será castigado el central.



"No hemos recibido nada de parte de Motagua, pero si llega a venir le vamos a contestar de una manera respetuosa, no es el respaldo a la solicitud, sino al reglamento que tenemos, tenemos que corregir el error que se cometió, pero siempre se debe dar un descanso por el error", comentó.