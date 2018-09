Pedro Rebollar a Javier Portillo: "No puedo contestarle, no es él quien me trajo"

'No es él quien me trajo y con mucho respeto le digo que cada quién tiene su función', indicó Pedro Rebollar. Foto: El Heraldo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Pedro Rebollar, asesor de la Comisión de Arbitraje en Honduras, no dudo en responderle al jugador del Vida, Javier Portillo, por sus declaraciones después del juego que empataron ante el Olimpia en el estadio Morazán.



El asesor fue muy claro al asegurar que el línea Cristian Ramírez se equivocó en sancionar un fuera de lugar a Portillo en el duelo ante el Olimpia.



"El jugador Javier Portillo se da un auto pase y el línea levanta la bandera y es un error porque no puede haber fuera de juego en estas circunstancias, se equivocó", dijo Pedro Rebollar.



Sobre las declaraciones de Javier Portillo, donde le pide a Rebollar que renuncie, fue muy claro en responderle. "Javier Portillo es un gran jugador que lo respeto a él como a todos los jugadores, es por eso que en ese sentido no puedo contestarle, no es él quien me trajo y con mucho respeto le digo, que cada quién tiene su función", indicó Rebollar.



Y agregó: "mi función aquí es nombrar los árbitros y si los árbitros tienen la equivocación entonces mi función es también trabajar sobre ello, para que no se vuelva a cometer y por el mismo tema pueda ser sancionado el asistente, por esa acción en el juego del Olimpia y Vida", sentenció.