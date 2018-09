Javier Padilla: "Yo dependo de lo que digan los directivos"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El entrenador hondureño Javier Padilla, del equipo Real de Minas, cree que todavía se puede rescatar a su equipo que no ha tenido una buena campaña en el debut en la primera división en Honduras.



"Los muchachos cumplieron a cabalidad con los requerimientos. Empatar contra Motagua es algo positivo. Les dije a mis jugadores que si este ambiente no les motivaba a ganar nada lo iba a hacer. Queríamos sumar de a tres, pero no se pudo. Hay que ver al rival que teníamos enfrente".



- El desempeño -

"Me gustó la actitud del equipo. Me molestó la expulsión nuestra porque me parece que no era para una segunda amarilla si el contrario no va en situación de ataque".



- Primera vuelta -

"Tenemos que ser autocríticos estamos aplazados definitivamente, pero ya los muchachos saben de que se trata el torneo y conocen los rivales por lo que la segunda vuelta será diferente. Nosotros nl ponemos excusas, pero siento que vamos a seguir mejorando".



- Sigue en el club -

Sobre la situación del club dijo lo siguiente: "Yo dependo de lo que digan los directivos. Yo estoy a muerte con los jugadores y con el club ellos lo saben y estamos haciendo un trabajo. Esperamos seguir sumando".