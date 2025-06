Alex Pineda en sorteo de Copa Centroamericana: "Motagua ha sacado la cara por Honduras"

La crítica de Pineda Chacón fue muy severa para un Olimpia que de la mano de Pedro Troglio no pudo clasificar siquiera a la segunda ronda de las dos primeras Copas Centroamericanas.

"Los partidos hay que jugarlos y a veces en la teoría, por ejemplo Real Estelí, ha dado la sorpresa en las últimas dos ediciones. Olimpia quedó fuera y no pudo avanzar ni siquiera de la fase de grupos", comenzó diciendo.

"Me parece que Olimpia y Saprissa son los que más le deben a la competencia porque son los dos clubes con más títulos a nivel centroamericano con 39 y 40, pero Olimpia no ha podido avanzar de la fase de grupos, Saprissa ha llegado más lejos, pero no ha estado a la altura del certamen", valoró.

"Motagua ha sacado la cara por Honduras en este torneo centroamericano, ha llegado más lejos y esperemos que todo ese tipo de estadística pueda hacer un poco de click en los jugadores y los clubes invertir para esta competencia que es prestigiosa y nos da un pase a la Champions de Concacaf", cerró su breve intervención.