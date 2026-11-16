Tegucigalpa, Honduras.- En medio del ajetreo diario, mantener una alimentación saludable puede convertirse en un desafío. Sin embargo, preparar una cena nutritiva no tiene por qué ser complicado ni requerir demasiado tiempo en la cocina. Existen alternativas prácticas que permiten combinar ingredientes nutritivos y preparaciones sencillas. Estas son cinco opciones de cenas saludables y rápidas que puedes incorporar a tu menú semanal. 1. Wrap de aguacate Esta alternativa puede prepararse en aproximadamente 10 minutos. Utiliza una tortilla integral como base y añade láminas de pavo, aguacate en rodajas, espinacas frescas y tomates cherry cortados por la mitad.

Incorpora un poco de hummus para complementar los ingredientes y aportar sabor. Finalmente, enrolla la tortilla y disfruta de una cena práctica y fácil de transportar. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

2. Bowl de quinoa con vegetales salteados Una opción colorida y sencilla que puedes preparar en menos de 20 minutos, según el tiempo de cocción de los ingredientes. Mientras se cocina la quinoa, o utilizas una presentación precocida para ahorrar tiempo, saltea pimientos, brócoli y zanahoria cortada en trozos pequeños.

Sirve los vegetales sobre la quinoa y agrega semillas de calabaza tostadas. Para finalizar, incorpora un poco de aceite de oliva y jugo de limón. Esta combinación aporta fibra y nutrientes provenientes de los vegetales y las semillas



Cena con extra proteína

3. Huevos revueltos con espinacas y champiñones Los huevos también pueden ser una alternativa práctica para la cena. Esta preparación puede estar lista en aproximadamente 15 minutos. Primero, saltea los champiñones y las espinacas frescas. Después, incorpora los huevos batidos y cocina hasta alcanzar la consistencia deseada. Añade un poco de queso feta desmenuzado para completar la preparación. Puedes acompañar el plato con una rebanada de pan integral tostado para obtener una cena sencilla y variada. 4. Bowl de garbanzos asados Esta preparación combina legumbres, vegetales y cereales en un solo plato. Para ahorrar tiempo, utiliza garbanzos previamente cocidos y ásalos con las especias de tu preferencia durante aproximadamente 15 minutos. Mientras tanto, prepara una base de quinoa o arroz integral precocido. Añade aguacate, tomates cherry, coliflor y hojas verdes. Finalmente, incorpora semillas de sésamo y una vinagreta de tahini para complementar los ingredientes.

5. Ensalada mediterránea de atún En aproximadamente 12 minutos puedes preparar una alternativa práctica con ingredientes fáciles de combinar. Mezcla atún en agua con garbanzos, pepino cortado en cubos, aceitunas kalamata y cebolla roja finamente picada. Aliña con aceite de oliva, jugo de limón y hierbas frescas. La combinación de atún y garbanzos aporta proteínas, mientras que el resto de los ingredientes complementa el plato.

Organiza tus comidas para ahorrar tiempo