Enchiladas hondureñas: Cinco recetas para preparar en casa

Tegucigalpa, Honduras.- Las enchiladas destacan entre los platillos tradicionales de Honduras por su combinación de sabores, ingredientes y texturas. Esta preparación, presente en la gastronomía nacional, permite disfrutar de distintas versiones que conservan el toque característico de la cocina hondureña. Más que una receta única, las enchiladas ofrecen diferentes posibilidades de preparación. Pueden combinarse con carnes, verduras, salsas y aderezos, de acuerdo con los ingredientes y las preferencias de cada persona. En distintas zonas del país es posible encontrar variaciones de este platillo. Sin embargo, una de sus presentaciones más conocidas consiste en tortillas de maíz cubiertas con carne, vegetales, queso y otros acompañamientos.

Si quieres disfrutar de esta preparación en casa, te compartimos cinco ideas de recetas hondureñas que puedes incorporar a tu menú para el almuerzo o la cena.

1. Enchiladas catrachas

Las enchiladas catrachas son una opción tradicional que puedes preparar en casa sin demasiadas complicaciones. Son ideales para disfrutar durante el almuerzo o la cena y destacan por la combinación de sabores, texturas y aromas de sus ingredientes. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Además, su preparación permite integrar diferentes acompañamientos para conseguir un platillo variado y lleno de sabor. ¿Cómo hacerlas? Para preparar la carne de res, coloca dos cucharadas de aceite en una sartén precalentada a fuego medio. Sofríe tres dientes de ajo finamente picados y tres cucharadas de loroco. Agrega la carne, salpimienta al gusto y cocina durante 10 a 12 minutos, hasta que esté cocida. Reserva. Para el primer acompañamiento, pica finamente tres dientes de ajo, un tallo de apio y media cebolla. En un tazón, mezcla dos cucharaditas de azúcar, un cuarto de taza de mayonesa, un cuarto de zanahoria mediana y media cabeza de repollo morado cortado en tiras finas. Salpimienta al gusto y reserva.

Para el segundo acompañamiento, pica un huevo y la pulpa de un aguacate. Colócalos en un tazón y agrega el jugo de medio limón, un manojo de cilantro finamente picado y sal y pimienta al gusto. Reserva. Para el tercer acompañamiento, corta media cabeza de repollo blanco en tiras finas. Salpimienta, añade el resto del jugo de limón y el cilantro restante. Para armar las enchiladas, cubre cada tortilla con la carne y agrega los tres acompañamientos. Finalmente, coloca una rodaja de tomate, una rodaja de huevo cocido y queso ahumado rallado.

2. Enchiladas hondureñas

Las enchiladas hondureñas son una preparación tradicional de la gastronomía nacional. Su receta incluye carne molida y trozos de papa, mientras que las tortillas se elaboran con harina de maíz, bicarbonato de sodio y achiote, ingredientes que contribuyen a darles su sabor y color característicos. ¿Cómo hacerlas? En una sartén, agrega dos cucharadas de aceite vegetal y sofríe media cebolla picada, un chile morrón verde picado, media taza de zanahoria cortada en cubos, dos tomates picados y dos dientes de ajo picados durante un minuto. Incorpora una libra de carne de res molida y sofríe durante tres minutos. Añade una papa grande cortada en cubos, media taza de agua, una cucharada de pasta de tomate, sal y pimienta al gusto. Reduce la temperatura, tapa la sartén y deja cocinar hasta que la papa esté suave y el agua se haya reducido. Para preparar las tortillas, agrega suficiente aceite a una sartén. Cuando esté caliente, fríe diez tortillas por ambos lados hasta que estén doradas. Retíralas y elimina el exceso de aceite con papel absorbente. Para armar las enchiladas, coloca dos cucharadas de carne sobre cada tortilla. Agrega repollo picado, rodajas de tomate y huevo cocido. Espolvorea queso seco rallado y termina con aguacate cortado en lascas y cilantro finamente picado.

3. Enchiladas de plátano

Las enchiladas de plátano son una alternativa diferente que incorpora ingredientes habituales de la cocina hondureña. En esta versión, el plátano sustituye a la tortilla tradicional y sirve como base para colocar la carne y los demás acompañamientos. La preparación se complementa con ensalada de repollo, tomate y salsa de tomate. ¿Cómo hacerlas? En una sartén con aceite vegetal, sofríe un cuarto de taza de cebolla amarilla finamente picada, un tomate y medio cortados en rodajas y un diente de ajo finamente picado. Añade una cucharadita de comino y cocina durante tres minutos. Agrega media libra de carne de res molida, una cucharada de pasta de tomate, media papa mediana cortada en cubos pequeños y cuatro hojas de cilantro grueso finamente picadas. Mezcla los ingredientes, añade agua hasta cubrirlos y cocina hasta que la papa esté suave. Reserva. Precalienta una olla con suficiente aceite a fuego medio y fríe los plátanos hasta que estén suaves. Retíralos del aceite. Coloca dos plátanos verdes pelados y cortados por la mitad sobre papel plástico. Sobre una tabla, aplástalos con ayuda de una superficie plana hasta formar discos similares a tortillas. Fríe nuevamente los discos durante unos minutos y retíralos. Para armar las enchiladas, coloca dos cucharadas de carne sobre cada disco de plátano. Agrega media taza de repollo finamente picado y aliñado con limón, dos rodajas de tomate, salsa de tomate y espolvorea media taza de queso seco rallado.

4. Enchiladas de picadillo

Las enchiladas de picadillo son una preparación tradicional relacionada con el departamento de Yoro, particularmente con Olanchito. Para elaborarlas se utilizan tortillas amarillas, carne de res molida, papa, caldo de res y zanahoria. Esta receta es una alternativa para el almuerzo o la cena. Uno de los aspectos importantes de su preparación es sofreír bien el ajo y la cebolla e incorporar los vegetales de acuerdo con su tiempo de cocción. ¿Cómo hacerlas? Fríe cuatro tortillas amarillas en una sartén precalentada con suficiente aceite vegetal hasta que estén doradas. Retíralas y reserva. Precalienta otra sartén a fuego alto, agrega un poco de aceite e incorpora media cebolla amarilla finamente picada, media libra de carne de res molida y un diente de ajo. Mezcla bien y cocina durante cinco minutos. Añade media taza de papa finamente picada, dos cucharadas de pasta de tomate, un cuarto de taza de zanahoria finamente picada y media taza de caldo de res. Cuando la preparación comience a hervir, incorpora medio plátano maduro cortado en cubos pequeños. Cocina hasta que todos los vegetales estén suaves. Si es necesario, agrega un poco más de caldo o agua. Salpimienta al gusto, añade una cucharadita de comino y mezcla. Retira del fuego y machaca los ingredientes hasta obtener una pasta. En un tazón, mezcla media taza de repollo finamente picado con el jugo de un limón. Sazona con sal, pimienta y comino al gusto. Para servir, coloca un poco de la mezcla de carne sobre cada tortilla frita. Añade la ensalada de repollo, una rodaja de huevo cocido, media taza de salsa de tomate casera y suficiente queso seco rallado.

5. Enchiladas con carne y puré