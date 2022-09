Nutre tus antojos con estas recetas “plant-based”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los beneficios de una dieta plant-based, tanto para el organismo como para el planeta, han sido probados por diversas comunidades médicas y científicas.

El planteamiento no es cortar de tajo carnes, huevos, lácteos, sino hacer elecciones conscientes y equilibradas, crear recetas que den prioridad a verduras y frutas, se complementen con granos integrales y semillas y hagan (o no) un guiño a productos de origen animal bajos en grasas saturadas.

POR DÓNDE EMPEZAR

Tips prácticos para la prioridad vegetal en el menú cotidiano

- Arcoíris al plato equivale a abundancia de nutrientes. Una forma de asegurar el aporte de diversas vitaminas y minerales es elegir verduras y frutas de todos colores.

- Dale una segunda oportunidad a vegetales no habituales en tu lista. Explora otros métodos de cocción (al vapor, sofrito, rostizado.) y preparación (encurtidos, sopas, purés, gratinados.)

- ¿Antojo dulce? Aprovecha el azúcar de las frutas en recetas con frutos secos y semillas. Las cáscaras comestibles son fuente de fibra, no las tires.

- Sin desperdicio. Manzanas o peras sobremaduradas pueden usarse en horneados, recortes de verduras y hierbas son base de un magnífico fondo vegetal. Aquí te dejamos algunas recetas.

GRATÍN DE COLIFLOR Y SALMÓN