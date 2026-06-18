Día Internacional del Sushi: Receta con salmón para celebrar en casa

Tegucigalpa, Honduras.- El sushi nació en Asia como una técnica de conservación del pescado mediante la fermentación con arroz. Con el paso de los siglos evolucionó hasta convertirse en una de las preparaciones más emblemáticas de Japón y en un referente de la gastronomía internacional. Actualmente existen numerosas variedades, desde los tradicionales nigiri y maki hasta versiones adaptadas a los gustos de distintos países.

Celebrar el Día Internacional del Sushi puede ser una oportunidad para descubrir nuevos sabores y conocer más sobre una de las expresiones culinarias más reconocidas del mundo. El sushi de salmón es una de las opciones ideales para celebrar este día internacional. Aunque muchas personas suelen disfrutarlo en restaurantes especializados, también se puede preparar en casa con los ingredientes adecuados y siguiendo algunas recomendaciones básicas. Además de su sabor y versatilidad, el salmón es reconocido por su aporte de proteínas de alta calidad y otros nutrientes. La chef Laura Morales recomienda utilizar pescado fresco y de calidad para obtener mejores resultados en la preparación.

Trabajar con pescado requiere cuidados específicos, pero la elaboración del sushi puede adaptarse a distintos niveles de experiencia en la cocina. Esta receta utiliza salmón fresco, aunque también puede prepararse con otros tipos de pescado, según las preferencias de cada persona. Uno de los atractivos de este platillo es la combinación de sabores y texturas. El salmón aporta suavidad, mientras que la salsa de soja complementa el conjunto con un toque salado característico. También puede acompañarse con jengibre encurtido o wasabi.

Es importante utilizar pescado apto para consumo en crudo y seguir las recomendaciones de manipulación e higiene alimentaria para garantizar una preparación segura. El sushi es una especialidad de origen japonés elaborada principalmente con arroz aderezado y distintos ingredientes, entre ellos pescado, mariscos, vegetales o carne. Dependiendo de la variedad, puede servirse de diferentes formas y combinarse con múltiples acompañamientos.

Ingredientes

- 1 taza de arroz para sushi - 2 cucharadas de vinagre de arroz - 1 cucharada de azúcar - C/n algas nori - ½ libra de salmón ahumado - ½ paquete de queso crema - 1 aguacate -2 tazas de panko C/n aceite para freír

Preparación