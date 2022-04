¿Eres amante del café? beberlo a diario puede darte una vida más larga y sana

Aun así, Fonarow dijo que como se trata de un estudio observacional , no puede probar que el café fuera responsable de estos efectos protectores, sino solo que parece haber una conexión.

Un análisis anterior del UK Biobank encontró que beber café se asociaba con una mortalidad más baja, incluso entre los que bebían hasta ocho tazas al día. Este hallazgo se observó en personas que metabolizaban la cafeína rápida o lentamente . Estas asociaciones fueron constantes con el café molido, instantáneo y descafeinado , observó Fonarow, que no participó en el estudio más reciente.

“Unos análisis observacionales han mostrado que beber café se asocia con unas tasas más bajas de eventos cardiovasculares y de mortalidad por todas las causas, en comparación con los individuos que no beben café”, señaló el Dr. Gregg Fonarow, director del Centro de Cardiomiopatía Ahmanson-Universidad de California, en Los Ángeles.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Estudios recientes muestran que consumir de dos a tres tazas de café al día no solo te mantiene despierto , sino que también es bueno para el corazón y quizá te ayude a vivir más tiempo , otro hallazgo que resalta los beneficios de salud de la bebida.

Enfermedades cardiovasculares

El café descafeinado no protegió de la arritmia, pero se vinculó con una reducción en la enfermedad cardiovascular, con la excepción de la insuficiencia cardiaca. Esto sugiere que el café con cafeína es un poco mejor, anotaron los investigadores.

El investigador principal, el Dr. Peter Kistler, es director de investigación en arritmias del Hospital Alfred y el Instituto Cardiaco Baker en Melbourne, Australia. Comentó que “como el café puede acelerar la frecuencia cardiaca, a algunas personas les preocupa que beberlo podría desencadenar o empeorar ciertos problemas del corazón. Quizá el consejo médico general de dejar de tomar café provenga de esto”.

Pero Kistler añadió en un comunicado de prensa del Colegio Americano de Cardiología (American College of Cardiology) que los nuevos datos sugieren que “el consumo diario de café no se debe desanimar, sino más bien incluirse como parte de una dieta saludable para las personas con y sin enfermedad cardiaca. Encontramos que beber café tenía un efecto neutral (es decir, que no hacía daño) o se asociaba con beneficios para la salud cardiaca”.

Múltiples beneficios

El café tiene más de 100 compuestos biológicamente activos, anotó Kistler. Estos compuestos pueden ayudar a reducir el estrés oxidativo y la inflamación, mejorar la sensibilidad a la insulina, acelerar el metabolismo, inhibir la absorción de grasa en los intestinos y bloquear unos receptores que se sabe que están implicados en los ritmos cardiacos anómalos, explicó.

“Hay toda una variedad de mecanismos mediante los cuales el café podría ayudar a reducir la mortalidad y tener estos efectos favorables en la enfermedad cardiovascular”, planteó Kistler. “Los bebedores de café deben sentirse tranquilizados respecto a que pueden continuar disfrutando del café aunque tengan una enfermedad cardiaca. El café es el potenciador cognitivo más común: nos despierta, nos da una mayor agudeza mental, y es un componente muy importante de las vidas de muchas personas”.

El Dr. Laurence Epstein, director del sistema de electrofisiología de Northwell Health en Manhasset, Nueva York, dijo que aunque estos hallazgos muestran que el café es muy beneficioso, quizá no ayude a todo el mundo.

“Cada persona es un individuo”, aseguró. “Entonces, a pesar de la investigación, siempre hay que evaluar las cosas de forma individual”. Por ejemplo, el café puede desencadenar la fibrilación auricular (FA), que es la arritmia más común.

“Cada individuo debe comprender cuáles son sus desencadenantes. Aunque el estudio quizá diga que el café es seguro, si usted es una persona en la cual el café desencadena la FA, entonces el estudio en realidad no importa”, enfatizó.