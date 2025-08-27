Reconocen liderazgo femenino en el café hondureño en Premios Inspira

San Pedro Sula, Honduras.- La primera edición de los Premios Inspira 2025: Mujeres en el Café rindió homenaje a productoras, baristas, emprendedoras y líderes que están dejando huella en la industria cafetera del país. El evento fue organizado por Inspira Network, comunidad fundada por Dess Carías, en alianza con el Honduran Coffee Expo (HOCE). Su propósito es visibilizar el talento femenino que impulsa el desarrollo del café hondureño, desde las fincas hasta las cafeterías.

En total, se entregaron reconocimientos en cinco categorías: Guardianas del Café: Glendy Sobeida Aguilar. Innovación con Aroma: Delmy Verenice Alvarado. Barista de Altura: Mary Portillo Romero. Café con Impacto: Edna Santos. Mujer Leyenda: Lidia Raquel Girón. Además, se otorgaron menciones especiales a Pastora García (Café con Impacto) y Kathya Irías (Innovación con Aroma).

Las galardonadas fueron seleccionadas por el comité de género del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), con base en su trayectoria comprobada, impacto positivo, innovación y compromiso con el empoderamiento femenino. La primera edición alcanzó un total de 37 postulaciones únicas y cerca de 50 participaciones, marcando un precedente histórico al convertirse en el primer reconocimiento oficial a las mujeres que contribuyen a la cadena de valor del café en Honduras.