Sabor y diversión en Pizza Lover en Mega Mall, San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.- La Plaza Central de Mega Mall en San Pedro Sula está llena de sabor y diversión con el evento Pizza Lovers, una experiencia culinaria organizada por Buen Provecho para toda la familia.

Desde las 2:00 p.m. hasta las 5:00 p.m., más de 20 niños podrán disfrutar de la masterclass gratuita con la reconocida chef Nora Sarmiento, quien compartirá sus secretos para preparar la pizza perfecta.

Son tres horas de conocimientos y diversión para los más pequeños del hogar, quienes arribaron al recinto acompañados de sus padres.