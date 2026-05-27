UNO y Pronto presentan: “UNO te une a la fiesta del fútbol” para premiar a sus clientes

Tegucigalpa, Honduras-. Estaciones de Servicio UNO y Tiendas Pronto anunciaron oficialmente el lanzamiento de “UNO te une a la fiesta del fútbol”, una nueva promoción inspirada en la pasión que despierta el fútbol y diseñada para premiar la preferencia de sus clientes con experiencias exclusivas, seis vehículos Nissan, premios instantáneos y beneficios especiales. La promoción estará vigente del 12 de mayo al 19 de julio de 2026 y tendrá como medio oficial de participación a UNO Plus, la App de beneficios de Gasolineras UNO, que a partir de ahora será la plataforma donde los clientes podrán acceder a promociones, dinámicas especiales, recompensas y futuras experiencias de UNO y Pronto.

Una promoción que convierte tus compras en goles

Oscar Carías, gerente país Gasolinera UNO, expresó, “UNO Plus no es una iniciativa temporal, es una plataforma estratégica de largo plazo que nace para evolucionar continuamente junto a nuestros clientes”. Para participar, los clientes deberán descargar UNO Plus, registrarse y realizar sus consumos en Estaciones de Servicio UNO o tiendas Pronto. Por cada consumo mínimo de L500 en combustible para vehículos, L150 para motocicletas o L150 en tiendas Pronto generará un gol dentro de la aplicación, aumentando automáticamente las oportunidades de ganar premios instantáneos y participar en los sorteos de seis Nissan.

“Nuestro compromiso es que cada visita a nuestras estaciones y tiendas genere un valor real y tangible, fortaleciendo una relación basada en beneficios concretos, experiencias relevantes y una conexión más cercana con quienes nos eligen cada día”, destacó, Carías. Además, durante toda la vigencia de la promoción, los clientes disfrutarán de un doble beneficio dentro de UNO Plus: por cada consumo acumularán goles para participar en la promoción UNO TE UNE y, al mismo tiempo, acumularán puntos.

Eduardo Idiaquez, coordinador de Marca UNO, manifestó, “Esta dinámica no solo premia su preferencia, también les brinda experiencias únicas, incluyendo la posibilidad de viajar a España para vivir un Clásico entre Real Madrid y FC Barcelona”.

Entre los premios principales de “UNO te une a la fiesta del fútbol” están:

• 2 Nissan Frontier Pro-4X

• 2 Nissan Kicks

• 2 Nissan Magnite Advance

• Premios instantáneos como televisores, hieleras y asadores Además, los clientes que acumulen la mayor cantidad de goles durante la promoción podrán ganar entradas para una fiesta exclusiva el próximo 19 de julio, donde vivirán una experiencia especialmente diseñada para disfrutar el cierre de la temporada futbolera junto a UNO y Pronto.

Durante esta celebración, los asistentes participarán en sorteos especiales que incluirán:

• 1 año de combustible gratis

• Un viaje todo incluido para dos personas para disfrutar del Clásico Español entre Real Madrid y FC Barcelona La experiencia también contará con entretenimiento en vivo, dinámicas especiales, premios y espacios diseñados para que los aficionados disfruten la emoción del fútbol.

Por su parte, Allan Castillo, gerente de Medios de Pago Banco Cuscatlan, dijo, “En Banco Cuscatlán nos alegra sumarnos a esta iniciativa junto a UNO y Tiendas Pronto, aportando beneficios adicionales para nuestros clientes. A través de UNO Plus, los tarjetahabientes podrán acumular más oportunidades de ganar: los usuarios de la tarjeta de crédito UNO Visa obtendrán dos goles adicionales por sus consumos, mientras que los clientes con tarjetas de crédito y débito acumularán un gol extra. Esto permite que más personas incrementen sus posibilidades de ganar y disfruten al máximo esta promoción”.



Premios, emoción y fútbol en una sola dinámica

“UNO te une a la fiesta del fútbol nace para celebrar una temporada que genera emoción y unión entre nuestros clientes, pero también marca el inicio de una nueva etapa en la forma en que queremos relacionarnos con ellos. A través de UNO Plus, la app de beneficios de UNO, buscamos ofrecer una experiencia más práctica, cercana y relevante, donde nuestros clientes puedan acceder a promociones, beneficios y nuevas oportunidades mucho más allá de esta campaña”, expresó Oscar Carías, Gerente de País de UNO Honduras.

Además de ser el medio oficial para participar en la promoción, UNO Plus fue diseñada para transformar la experiencia de los clientes con la marca. La plataforma incorpora funcionalidades como acumulación de puntos, participación en rifas digitales, retos interactivos, premios instantáneos, cupones digitales y beneficios personalizados según los hábitos de consumo de cada usuario. Gabriela Díaz, gerente de Mercadeo Tiendas Pronto, en su intervención expresó, “En Tiendas Pronto estamos muy entusiasmados de lanzar junto a UNO la promoción “UNO te une a la fiesta del fútbol”, una iniciativa pensada para que nuestros clientes vivan desde ya la emoción de la temporada futbolera”.