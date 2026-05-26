Municipios Campeones busca reducir deserción escolar en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- La exclusión educativa continúa siendo uno de los principales desafíos en Honduras, especialmente en zonas urbanas con altos niveles de vulnerabilidad social. Frente a esta realidad, la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), que lidera el alcalde Juan Diego Zelaya impulsa el programa Plan de Municipios Campeones por la Educación, una estrategia enfocada en incrementar la matrícula escolar, reducir la deserción y fortalecer las condiciones de aprendizaje en centros educativos de la capital. El proyecto responde a una visión de gobernanza educativa basada en resultados, donde los municipios asumen un rol más activo en la atención de problemáticas escolares vinculadas directamente al territorio. “Municipios Campeones por la Educación es uno de los mecanismos de gobernanza educativa basado en resultados que reconoce a los municipios que implementan acciones concretas para incrementar la matrícula, promover la permanencia escolar y mejorar las condiciones educativas”, explicó Leonor Osorio, jefa de la Dirección de Desarrollo Humano de la AMDC. Cabe destacar que, este modelo es parte de una premisa clara: la exclusión escolar tiene un fuerte componente territorial y requiere soluciones articuladas entre gobierno central, alcaldías y comunidades.

Prioridades claras

La iniciativa se enmarca dentro de la política educativa del gobierno municipal alineada con el Plan de Gobierno del presidente Nasry Asfura, priorizando acceso, inclusión y permanencia educativa. Entre sus principales ejes se encuentran:

• Articulación entre gobierno central y municipalidades;

• Promoción de equidad e inclusión;

• Fortalecimiento de capacidades locales;

• Implementación de buenas prácticas

• Monitoreo de indicadores educativos. Estas acciones incluyen visitas casa por casa para identificar menores fuera del sistema escolar, mejora de infraestructura, transporte escolar gratuito, entrega de útiles y becas. Escuelas focalizadas

La selección de centros educativos responde a criterios técnicos y sociales previamente definidos por la municipalidad.

Según Osorio, la AMDC utilizó herramientas como diagnóstico PODE, mapas de deserción escolar y procesos de focalización territorial para identificar barrios y aldeas con mayor vulnerabilidad. Los criterios priorizan:

• Escuelas con urgencia de recuperación de matrícula;

• Zonas con bajos índices de desarrollo humano;

• Planteles aptos para intervenciones rápidas.

Los centros beneficiados se ubican principalmente en zonas de mercados y colonias marginales del Distrito Central. Apoyo integral

Actualmente, la municipalidad sostiene la operación total de 16 centros educativos municipales, distribuidos en:

• 6 jardines infantiles

• 2 escuelas

• 8 centros de cuidado infantil

Además, brinda apoyo mediante donación de Rotoplas, pintura, mantenimiento e inversión en infraestructura escolar. Sostenibilidad real

Uno de los mayores desafíos en proyectos sociales es garantizar continuidad. En este caso, la municipalidad apuesta por un modelo de seguimiento permanente.

El programa contempla monitoreo constante de indicadores como matrícula, permanencia escolar, infraestructura e inversión educativa, así como participación activa de padres de familia, docentes y comunidad. “La participación familiar y de toda la comunidad educativa es fundamental para garantizar que niños, niñas y adolescentes permanezcan en los centros educativos”, afirmó la funcionaria.