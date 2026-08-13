HonduFuturo: beneficia a 22 jóvenes hondureños con estudios de posgrados en el extranjero

Tegucigalpa, Honduras. - HonduFuturo galardona a los 22 jóvenes hondureños seleccionados como parte de la décimo tercera generación de beneficiarios del Programa Crédito-Beca, que apoya estudios de posgrado en prestigiosas universidades alrededor del mundo. Esta iniciativa es posible gracias al compromiso sostenido del sector privado hondureño, que durante más de 13 años ha respaldado de manera decidida la educación superior como una herramienta fundamental para el desarrollo del país.

HonduFuturo es una organización sin fines de lucro, creada por iniciativa de destacadas empresas privadas, con el objetivo de impulsar el desarrollo socioeconómico de Honduras a través de la formación académica de jóvenes talentosos y comprometidos con su nación.

Esta alianza estratégica ha demostrado, a lo largo del tiempo, que invertir en capital humano no solo transforma vidas, sino también familias, comunidades y el futuro del país.

Compromiso

En esta edición, se destinarán más de L.25 millones a la formación de los nuevos beneficiarios, con el valioso respaldo de empresas donantes como Fundación Ficohsa, Fundación Nasser, Fundación Televicentro, Cementos del Norte, Cementos Argos, BAC, Banco Davivienda, Corporación Dinant, cbc y Grupo Jaremar. El grupo de seleccionados, compuesto por 12 mujeres y 10 hombres, cursará estudios de posgrado en reconocidas universidades de Oceanía, Europa y América. Este año destaca el aumento de jóvenes que se especializarán en el área de la salud, reflejo de una necesidad latente en el país. HonduFuturo responde a esta demanda mediante oportunidades académicas que difícilmente podrían obtenerse por otras vías, lo que permitirá, a mediano plazo, contar con profesionales de la medicina con una formación más especializada y de alto nivel.

“El talento hondureño merece las mejores oportunidades. Apostamos a nuestros jóvenes como agentes de cambio y confiamos en que su formación en el exterior contribuirá al desarrollo y progreso de Honduras a su retorno”, expresó Camilo Atala, presidente de la Junta Directiva de HonduFuturo. Desde 2013, HonduFuturo ha respaldado la formación de cerca de 300 profesionales hondureños, con una inversión acumulada que supera los L.220 millones, posible gracias al compromiso del sector empresarial. Esta alianza ejemplar evidencia que cuando el sector privado apuesta por la educación, está invirtiendo directamente en el futuro y el desarrollo sostenible del país.