Ariana Bonilla: Una historia de talento, innovación y compromiso

Tegucigalpa, Honduras-. HonduFuturo es un programa de Crédito-Beca que impulsa la formación de profesionales hondureños en algunas de las mejores universidades del mundo, con el propósito de fortalecer el talento del país y contribuir a su desarrollo a través del conocimiento, la innovación y el liderazgo. Desde su creación, cientos de profesionales han tenido la oportunidad de especializarse en el extranjero y regresar a Honduras para poner en práctica lo aprendido, generando impacto en diferentes sectores y aportando al crecimiento del país. En esta ocasión conversamos con Ariana Bonilla Rietti, una de las profesionales que ha vivido esta experiencia de primera mano. A través de su historia conoceremos cómo HonduFuturo transformó su camino profesional, los aprendizajes que le dejó estudiar su máster en Sustainable Business and Innovation en EADA Business School, en Barcelona, España y el valor de regresar a Honduras para convertir ese conocimiento en oportunidades para el desarrollo del país.

Entrevista a Ariana Bonilla Rietti

1. ¿Qué la motivó a postularse al programa de Crédito-Beca de HonduFuturo? Mi principal motivación fue la experiencia de mi hermana, Alessia, quien realizó su LLM en The George Washington University con el apoyo de HonduFuturo. Tuve la oportunidad de acompañarla durante el proceso y ser testigo de su crecimiento personal y profesional. Ver todo lo que logró despertó en mí el deseo de vivir una experiencia similar y convirtió estudiar un posgrado en el extranjero en una meta que también quería alcanzar. 2. Muchas personas creen que estudiar un posgrado en el extranjero es un sueño difícil de alcanzar. ¿Cómo fue para usted el proceso de aplicación a HonduFuturo? El proceso de aplicación fue una experiencia positiva y emocionante. Lo viví como el primer paso para convertir en realidad una meta que tenía. Cada etapa me ayudó a reafirmar por qué quería realizar mi maestría y el acompañamiento de HonduFuturo hizo que el proceso fuera claro y accesible. 3. ¿Cuál fue el aprendizaje más valioso que le dejó vivir y estudiar en otro país? Mi mayor aprendizaje fue entender que no existe una sola manera de hacer las cosas. Vivir en Barcelona, España, y compartir con personas de distintos países me permitió conocer otras formas de pensar, trabajar y resolver problemas. Regresé con una visión más flexible y con la capacidad de adaptar esas ideas a la realidad de Honduras, tanto en lo personal como en lo profesional. 4. Después de finalizar sus estudios y regresar a Honduras, ¿cómo ha aplicado los conocimientos y las experiencias adquiridas durante su posgrado, y qué impacto considera que ha generado desde su campo de especialización? Después de finalizar mi máster en Sustainable Business and Innovation, regresé para aplicar mis conocimientos en Celaque, la desarrolladora inmobiliaria más grande del país, donde trabajo desde hace cinco años. Uno de mis mayores logros ha sido liderar su certificación como Empresa B, convirtiéndola en una de las primeras empresas hondureñas en obtener este reconocimiento. Este proceso ha fortalecido nuestras buenas prácticas y nos ha permitido crear conciencia sobre la sostenibilidad dentro de los equipos. Mi objetivo es que la sostenibilidad forme parte de las decisiones diarias y demostrar que es posible crecer mientras generamos un impacto positivo en la sociedad y el medioambiente.