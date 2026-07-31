Dynabook regresa a Honduras con una renovada línea de laptops de la mano de CEIN

El escenario tecnológico nacional marca un hito trascendental con la presentación oficial del renovado portafolio de computadoras portátiles de Dynabook en Honduras. La compañía, heredera directa de la histórica e innovadora trayectoria de Toshiba, formalizó una nueva etapa en el país mediante una sólida alianza con CEIN, compañía que asumirá el rol de distribuidor, centro de servicio oficial y socio estratégico en el territorio hondureño. Durante un concurrido encuentro en Tegucigalpa, directivos de ambas organizaciones expusieron las metas de este relanzamiento orientado a potenciar la productividad y la transformación digital en diversos sectores. En el marco del evento, la representante de Dynabook para Centroamérica, Yoconda Alvarado, enfatizó la trascendencia de esta evolución institucional y comercial: “estamos en Honduras para presentar nuestra nueva línea de productos Dynabook. Además, estamos relanzando la marca, ya que a partir de 2019 dejamos de ser Toshiba para convertirse en Dynabook”. Asimismo, Alvarado detalló que la oferta tecnológica para el mercado local está articulada en torno a tres familias emblemáticas: Satellite, concebida para la dinámica del hogar y la educación; Tecra, optimizada para la eficiencia en entornos corporativos; y Portégé, enfocada en la alta gama, elegancia y máxima movilidad ejecutiva.

La columna vertebral de este despliegue en Honduras radica en la sinergia comercial alcanzada con CEIN, una empresa referente con más de dos décadas de experiencia comprobada en el ecosistema informático nacional. Los voceros de CEIN destacaron que la incorporación de Dynabook fortalece de manera sustancial su catálogo de soluciones integrales, permitiéndoles atender con altos estándares de calidad los requerimientos cambiantes de instituciones educativas, corporaciones públicas y privadas, así como del consumidor final que busca confiabilidad informática. Uno de los diferenciadores competitivos más sobresalientes resaltados durante la jornada es el canal de comunicación directa que mantiene CEIN con la fábrica de Dynabook. Esta proximidad operativa facilita la atención ágil de solicitudes especiales y el diseño de configuraciones personalizadas adaptadas a los presupuestos y demandas operativas específicas de cada cliente, superando la rigidez tradicional del mercado informático masivo.