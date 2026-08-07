EXPOMÓVIL 2026 se expande a nivel nacional y anuncia su segunda edición en Tegucigalpa y San Pedro Sula

Tegucigalpa, Honduras.- La Asociación Hondureña de Distribuidores de Vehículos Automotores y Afines (AHDIVA) presentó oficialmente EXPOMÓVIL 2026, marcando el inicio de la segunda edición de la feria automotriz más importante del país, que este año amplía su alcance al realizarse por primera vez en Tegucigalpa y San Pedro Sula.

El lanzamiento reunió a la Junta Directiva de AHDIVA, representantes de los principales agremiados de las casas distribuidoras de vehículos, motocicletas y camiones, entidades financieras, patrocinadores, y otros aliados estratégicos, quienes conocieron los principales alcances de la segunda edición EXPOMOVIL 2026 que busca fortalecer el dinamismo de la industria automotriz y acercar mayores oportunidades a los consumidores hondureños.

Como parte de las novedades, AHDIVA anunció que EXPOMÓVIL 2026 se desarrollará del 4 al 6 de septiembre en el Polideportivo de la UNAH, en Tegucigalpa, y del 25 al 27 de septiembre en Expocentro, San Pedro Sula.

Ambas ciudades, con más de 40 marcas de vehículos, motocicletas y camiones, presentarán su oferta comercial con condiciones exclusivas de financiamiento y promociones, conviertiendo EXPOMÓVIL 2026 en el lugar donde “decidir es mas fácil”.