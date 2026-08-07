EXPOMÓVIL 2026 se expande a nivel nacional y anuncia su segunda edición en Tegucigalpa y San Pedro Sula

Tegucigalpa, Honduras.- La Asociación Hondureña de Distribuidores de Vehículos Automotores y Afines (AHDIVA) presentó oficialmente EXPOMÓVIL 2026, marcando el inicio de la segunda edición de la feria automotriz más importante del país, que este año amplía su alcance al realizarse por primera vez en Tegucigalpa y San Pedro Sula.
El lanzamiento reunió a la Junta Directiva de AHDIVA, representantes de los principales agremiados de las casas distribuidoras de vehículos, motocicletas y camiones, entidades financieras, patrocinadores, y otros aliados estratégicos, quienes conocieron los principales alcances de la segunda edición EXPOMOVIL 2026 que busca fortalecer el dinamismo de la industria automotriz y acercar mayores oportunidades a los consumidores hondureños.
Como parte de las novedades, AHDIVA anunció que EXPOMÓVIL 2026 se desarrollará del 4 al 6 de septiembre en el Polideportivo de la UNAH, en Tegucigalpa, y del 25 al 27 de septiembre en Expocentro, San Pedro Sula.
Ambas ciudades, con más de 40 marcas de vehículos, motocicletas y camiones, presentarán su oferta comercial con condiciones exclusivas de financiamiento y promociones, conviertiendo EXPOMÓVIL 2026 en el lugar donde “decidir es mas fácil”.
Durante el evento también se presentó el nuevo sistema de registro digital, mediante el cual los visitantes podrán gestionar su ingreso de forma rápida y sencilla.
A través de un chatbot de whatsapp, los usuarios completarán su registro y recibirán un código QR que agilizará el acceso a la feria, mejorando la experiencia desde antes de su llegada.Además de la oferta comercial, EXPOMÓVIL 2026 ofrecerá una experiencia integral para toda la familia.
En ambas sedes, los asistentes podrán disfrutar de espacios atractivos e interactivos, activaciones de marca, experiencias inmersivas y zonas diseñadas para conocer de cerca las últimas innovaciones del sector automotriz, creando una plataforma ideal para descubrir, comparar y elegir.
En esta segunda edición, EXPOMOVIL da la bienvenida nuevamente a DAVIVIENDA como su patrocinador diamante del área financiera y sus media partners: Wow Media y Grupo Opsa.
AHDIVA reafirma su compromiso con el fortalecimiento del sector automotriz hondureño, consolidando a EXPOMÓVIL como un evento que impulsa la actividad comercial, promueve la innovación y facilita el encuentro entre las principales marcas del mercado y miles de hondureños con intención de compra real.