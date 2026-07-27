Moody’s eleva la calificación del BCIE a “Aa2” con perspectiva positiva y consolida su solidez financiera global

En un hito sin precedentes para el panorama financiero centroamericano, la agencia calificadora internacional Moody’s Ratings anunció este 27 de julio de 2026 el incremento en la calificación crediticia de largo plazo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), pasando de “Aa3” a “Aa2” con una perspectiva positiva. Este salto de calidad crediticia marca la sexta y séptima acción positiva otorgada al organismo multilateral entre los años 2025 y 2026, afianzándolo indiscutiblemente como uno de los bancos multilaterales de desarrollo con mayor solidez, estabilidad y capacidad técnica a nivel global.

De acuerdo con el informe oficial de Moody’s, la mejora en la nota responde al fortalecimiento estructural e intrínseco de la solidez financiera del Banco, impulsado de manera sostenida por avances en la adecuación de capital, la diversificación de la cartera de crédito y la continua modernización de su gobernanza institucional. Asimismo, la calificadora destacó como elemento decisivo la reducción material en la concentración del riesgo crediticio gracias a una gestión altamente proactiva del balance, apoyada por la implementación estratégica de los Acuerdos de Intercambio de Exposición (EEAs) durante los últimos dos años.

A estos factores de gestión se suma una impecable trayectoria financiera caracterizada por niveles de liquidez excepcionales, acceso prioritario y estable a los mercados internacionales de capitales incluso en coyunturas de estrés económico global, y una calidad crediticia impecable reflejada en una tasa de morosidad histórica del 0%. Este conjunto de fortalezas se complementa con la ratificación del IX Incremento General de Capital del Banco, disposición aprobada por los socios que eleva el capital autorizado de US$7,000 millones a US$10,000 millones, incorporando formalmente a Panamá y República Dominicana como Accionistas Serie “A”.

La incorporación del IX Incremento General de Capital no solo refuerza la gobernanza y la capacidad operativa del Banco para continuar extendiendo soluciones financieras de impacto, sino que además abre espacio para la entrada de potenciales nuevos socios soberanos de alta calificación crediticia. En este sentido, la perspectiva positiva asignada por Moody’s refleja la expectativa del mercado de que la institución continuará diversificando sus exposiciones crediticias y profundizando su adecuación patrimonial, proyectando incluso futuros incrementos en su valoración de rating financiero.

Gracias a este impecable respaldo financiero internacional —que incluye calificaciones estables de “AA+” otorgadas previamente por S&P Global Ratings y Japan Credit Ratings (JCR)—, el BCIE reafirma su compromiso de mantener una administración rigurosa y prudente. Esta solvencia institucional le permite captar recursos en los mercados globales bajo condiciones financieras sumamente competitivas, las cuales son trasladadas de forma directa a los países miembros en forma de financiamientos favorables para proyectos de gran envergadura transformadora.

Con 66 años de trayectoria y 15 naciones socias repartidas entre América, Europa y Asia, el BCIE se consolida como un auténtico banco de triple impacto positivo y la principal fuente de financiamiento para el desarrollo regional, habiendo canalizado en las últimas dos décadas aproximadamente el 50% de los fondos de la banca multilateral destinados a Centroamérica. A través de este nuevo logro de calificación, la institución demuestra que rigor técnico, gobernanza de excelencia y visión social pueden unirse para redefinir el futuro y el progreso sostenible de la región.