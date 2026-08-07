Volcafe en Honduras premia a caficultores en siete categorías que reconoce el esfuerzo de sus fincas

Tegucigalpa, Honduras. Volcafe en Honduras reunió este año a representantes de su red de caficultores para celebrar la Premiación Café Gourmet 2026, un evento en el que la empresa, entregó reconocimientos en siete categorías distintas y aprovechó la ocasión para formalizar un nuevo convenio de comercialización con los productores que trabajan directamente con la compañía.

Un convenio que garantiza la compra al productor

El convenio firmado durante el evento no opera como un contrato de venta convencional, sino como una garantía de compra sobre el volumen que cada productor se compromete a entregar. Así lo explicó Frank Reese, Gerente General de Volcafe en Honduras, quien detalló que este mecanismo busca dar certeza tanto a la empresa como a los caficultores. "No es un contrato de venta fijado, es un convenio que estamos garantizando el volumen que quiere vender el productor. Si él firma en nuestro compromiso 100 quintales o 1000 quintales, lo compramos sí o sí", afirmó Reese. Actualmente, la empresa mantiene relación directa con cerca de nueve mil productores distribuidos en distintas regiones del país, siendo Paraíso y Comayagua los departamentos con mayor presencia dentro de este esquema de compra. Reese añadió que el destino de las exportaciones también ha cambiado en los últimos años: mientras Alemania concentraba anteriormente buena parte del mercado, actualmente Estados Unidos y Asia han ganado mayor peso dentro de la estrategia comercial de Volcafe en Honduras.

Siete categorías para reconocer el trabajo integral del productor

La premiación contempló distinciones en volumen de café, mejor calidad, mayor esfuerzo, participación de la mujer, mejor organización, prácticas socioambientales y mayor volumen de venta en fertilizante, un abanico de categorías que buscó reconocer no solo la calidad final del grano, sino también el trabajo de gestión detrás de cada finca. Gerardo Torres, Director de Sostenibilidad de Volcafe, explicó que la evaluación de la calidad se realizó con base en la tabla de referencia de la Asociación de Cafés Especiales (SCA), y que las muestras ganadoras alcanzaron puntuaciones a partir de 84 puntos hacia arriba. "Son las tazas que se evaluaron y que lograron esas notas", puntualizó Torres. El directivo también destacó que buena parte del trabajo de la empresa se concentra en una metodología propia orientada a que el productor administre su finca como una empresa rentable, sumado al acompañamiento para obtener certificaciones de sostenibilidad como Rainforest o Café Practices, sellos que suelen traducirse en una prima adicional al momento de comercializar el café en mercados internacionales.

El testimonio de un productor premiado

Entre los caficultores reconocidos en la categoría de mejor calidad se encuentra Ángel Ramos Vásquez, ganador del primer lugar, quien atribuyó su resultado al acompañamiento técnico recibido por parte de la empresa a lo largo del ciclo productivo. "La clave ha sido siempre los de Volcafe porque me han ayudado, me han dado ideas a cómo abonar, a cómo fumigar y todo, para la broca, para la arrolla", expresó Ramos al referirse a su experiencia como productor beneficiado por el programa.

Un mensaje de cierre para el sector cafetalero