UNITEC y Fundación Nasser alcanzan los mil jóvenes beneficiados en décima entrega de becas

Tegucigalpa, Honduras. La Universidad Tecnológica Centroamericana (UNITEC) y la Fundación Nasser celebraron su décima entrega del Programa de Becas Fundación Nasser-UNITEC, consolidando 1,000 jóvenes hondureños beneficiados desde el inicio de esta iniciativa, que promueve el acceso a la educación superior y el desarrollo del talento nacional. Desde su lanzamiento en el año 2021, el programa ha otorgado 100 becas en cada una de sus diez ediciones, consolidándose como una de las iniciativas de inversión social privada más importantes en materia educativa en Honduras. Actualmente, cerca de 100 becarios han egresado, llevando su talento y liderazgo a distintos sectores productivos y sociales del país.

Durante la entrega, la Ingeniera Rosalpina Rodríguez, presidenta ejecutiva y rectora de UNITEC manifestó: “Estamos muy alegres, pero también muy comprometidos con cada uno de estos jóvenes de darles la mejor experiencia y el mejor nivel educativo. Uno de cada tres de estos jóvenes, viene de zonas rurales del país, así que esta oportunidad estamos seguros de que va a cambiar la historia de ellos, de su familia y de la realidad de las comunidades de dónde vienen”. La máxima directora Rodríguez también recalcó la importancia de apoyar el talento joven para aportar al crecimiento y desarrollo de Honduras, "detrás de cada beca hay una historia de esfuerzo, de sacrificio y de sueños que hoy encuentran una oportunidad para crecer. Creemos profundamente en el talento de nuestros jóvenes y en que, cuando alguien recibe una oportunidad, también adquiere el compromiso de transformar su vida y aportar al futuro de Honduras."

Inclusión educativa y más cobertura

El Programa de becas Fundación Nasser-UNITEC ha ampliado el acceso a una educación superior de calidad para jóvenes de los 18 departamentos de Honduras. Del total de beneficiarios, el 35% proviene de zonas rurales y el 59 % son mujeres, reflejando el compromiso de Fundación Nasser y UNITEC con la equidad de oportunidades y la formación de líderes dispuestos a ser agentes de cambio. El prestigio del programa también se refleja en la aceptación de los aplicantes, alcanzando las 20 mil solicitudes de información para obtener una beca. El proceso de selección incluye pruebas psicométricas, entrevistas y evaluaciones integrales para identificar el potencial de cada aspirante. Durante su formación universitaria, los becarios reciben acompañamiento permanente y fortalecen habilidades de liderazgo, empleabilidad y desarrollo personal, complementando así su crecimiento académico.

Alcance de las becas

Por su parte, el presidente de Fundación Nasser, arquitecto Fredy Nasser indicó: "Las oportunidades pasan enfrente de todos, pero solo las personas que las aprovechan son las que ya están listas para recibirlas. Cada uno de nosotros somos arquitectos de nuestro propio destino y la suerte depende de la planeación que haces en tu vida." En esta décima entrega, el Programa de becas Fundación Nasser-UNITEC recibió 1,300 solicitudes de información y 400 postulaciones con documentación completa, de las cuales fueron seleccionados 43 hombres y 57 mujeres; provenientes de 12 departamentos del país; y del total de becas otorgadas, 80 corresponden a UNITEC y 20 a CEUTEC.

Distribución de becas entre UNITEC y CEUTEC

En UNITEC se asignaron 69 becas por Alta Distinción Académica, cinco becas deportivas y seis para estudiantes del coro y la orquesta, mientras que CEUTEC otorgó 20 becas por excelencia. Y entre las carreras con mayor demanda destacan medicina y cirugía, con 11 becarios, y diseño gráfico con nueve becados, además de nutrición, administración de empresas, finanzas e ingenierías, entre otras disciplinas estratégicas para el desarrollo del país. “Hoy los celebramos a ustedes, becados, pero también celebramos a los padres de familia y a todos los que tuvieron el esfuerzo de apoyarlos. No solo son becados; ustedes nos están dando la confianza a la universidad y a la fundación de confiar en que pueden tener aquí una educación de primera, y no les vamos a fallar,” agregó el ingeniero Miguel Nasser, vicepresidente de Fundación Nasser.