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Hotel Alameda celebra 50 años con instalaciones renovadas y una visión hacia el futuro

Hotel Alameda conmemora su 50.º aniversario con la reinauguración de sus instalaciones, resultado de una renovación integral que fortalece su compromiso con la hospitalidad, la inversión y el desarrollo de Honduras

  • Actualizado: 06 de agosto de 2026 a las 16:40
Hotel Alameda celebra 50 años con instalaciones renovadas y una visión hacia el futuro

Hotel Alameda celebró la reinauguración de sus instalaciones en el marco de su 50.º aniversario, marcando el inicio de una nueva etapa enfocada en la innovación, la excelencia y la hospitalidad que ha distinguido al hotel durante cinco décadas.

 Foto: David Romero

Tegucigalpa, Honduras-. En el marco de la celebración de su 50.º aniversario, Hotel Alameda reinauguró oficialmente sus instalaciones durante un evento especial que reunió a autoridades, empresarios, clientes, aliados estratégicos, representantes de los medios de comunicación, familiares y amigos.

Autoridades, empresarios, clientes, aliados estratégicos, representantes de los medios de comunicación, familiares y amigos acompañaron la celebración de los 50 años de Hotel Alameda y conocieron los renovados espacios que fortalecen su propuesta de servicio.

Autoridades, empresarios, clientes, aliados estratégicos, representantes de los medios de comunicación, familiares y amigos acompañaron la celebración de los 50 años de Hotel Alameda y conocieron los renovados espacios que fortalecen su propuesta de servicio.

 (Foto: David Romero)

La reinauguración marca el inicio de una nueva etapa para uno de los hoteles con mayor tradición de Tegucialpa. Después de un año de trabajos de remodelación, Hotel Alameda abre nuevamente sus puertas con espacios renovados, una propuesta modernizada y el mismo servicio cálido y cercano que lo ha distinguido durante cinco décadas.

La remodelación integral de Hotel Alameda incluyó la renovación de 75 habitaciones, lobbies privados, el restaurante Once 101 Bistro Latino, piscina, bar, salones para eventos, áreas sociales, recepción y jardines, ofreciendo una experiencia renovada para sus visitantes.

La remodelación integral de Hotel Alameda incluyó la renovación de 75 habitaciones, lobbies privados, el restaurante Once 101 Bistro Latino, piscina, bar, salones para eventos, áreas sociales, recepción y jardines, ofreciendo una experiencia renovada para sus visitantes.

 (Foto: David Romero)

Fundado hace 50 años gracias a la visión, el esfuerzo y la dedicación del empresario Rony Schacher, el hotel nació como un proyecto familiar orientado a ofrecer hospitalidad, comodidad y atención personalizada. Actualmente, su esposa y sus hijos continúan ese legado, preservando los valores que dieron origen al establecimiento y trabajando para proyectarlo hacia el futuro.

“Hoy celebramos mucho más que la reinauguración del Hotel Alameda. Celebramos 50 años de historia y el legado de nuestro padre, quien fundó este hotel con dedicación y pasión. Aunque ya no está físicamente con nosotros, su presencia permanece viva en cada rincón de este lugar. Como familia, tenemos el privilegio y la responsabilidad de continuar su sueño y mantener los valores que él nos enseñó”, expresó Lic. Jonathan Schacher, Presidente Grupo Hotel Alameda.

Lic. Jonathan Schacher, presidente de Grupo Hotel Alameda, destacó el legado de su familia y reafirmó el compromiso de continuar impulsando el crecimiento del hotel con una visión de futuro y confianza en Honduras.

Lic. Jonathan Schacher, presidente de Grupo Hotel Alameda, destacó el legado de su familia y reafirmó el compromiso de continuar impulsando el crecimiento del hotel con una visión de futuro y confianza en Honduras.

 (Foto: David Romero)

Un hotel que forma parte de la memoria de generaciones

A lo largo de sus cinco décadas de operación, Hotel Alameda ha sido escenario de innumerables momentos importantes para las familias hondureñas: bodas, cumpleaños, primeras comuniones, reuniones empresariales, celebraciones navideñas y encuentros familiares.

Los invitados recorrieron las renovadas instalaciones del hotel y disfrutaron de una velada que resaltó la evolución de Hotel Alameda, sin perder la esencia de servicio cercano que lo caracteriza desde su fundación.

Los invitados recorrieron las renovadas instalaciones del hotel y disfrutaron de una velada que resaltó la evolución de Hotel Alameda, sin perder la esencia de servicio cercano que lo caracteriza desde su fundación.

 (Foto: David Romero)

Instalaciones renovadas para una nueva etapa

La remodelación, desarrollada durante aproximadamente un año, comprendió la renovación de 75 habitaciones en tres niveles con lobbies privados, el restaurante Once 101 Bistro Latino, área de piscina, área de bar y salones para eventos, áreas sociales, recepción, jardines, amplio estacionamiento y una ubicación privilegiada como es el Blvd. Suyapa.

La renovada área de piscina ofrece un ambiente ideal para el descanso y la recreación, convirtiéndose en un espacio pensado para que huéspedes y visitantes disfruten momentos de relajación en un entorno moderno y acogedor.

La renovada área de piscina ofrece un ambiente ideal para el descanso y la recreación, convirtiéndose en un espacio pensado para que huéspedes y visitantes disfruten momentos de relajación en un entorno moderno y acogedor.

 (Foto: David Romero)

Una inversión basada en la confianza en Honduras

La familia propietaria destacó que esta importante inversión representa una muestra de confianza en Honduras y en el potencial de crecimiento del sector turístico y hotelero nacional.

La celebración reunió a distinguidos invitados que compartieron una tarde llena de recuerdos, reconocimiento y optimismo por el futuro de Hotel Alameda, un referente de la hotelería hondureña desde hace cinco décadas.

La celebración reunió a distinguidos invitados que compartieron una tarde llena de recuerdos, reconocimiento y optimismo por el futuro de Hotel Alameda, un referente de la hotelería hondureña desde hace cinco décadas.

 (Foto: David Romero)

“Decidimos realizar esta inversión porque creemos profundamente en Honduras y queremos seguir formando parte del corazón de nuestro país. Apostamos por el desarrollo, por la generación de oportunidades y por ofrecer instalaciones que estén a la altura de nuestros huéspedes y visitantes”, señaló Lic. Jonathan Schacher.

Hotel Alameda inicia una nueva etapa que combina tradición, innovación y un servicio de excelencia para huéspedes, familias y empresas.

Hotel Alameda inicia una nueva etapa que combina tradición, innovación y un servicio de excelencia para huéspedes, familias y empresas.

 (Foto: David Romero)

Hotel Alameda genera más de 100 empleos directos, además de oportunidades indirectas para proveedores, emprendedores y empresas vinculadas con los sectores de alimentos y bebidas, turismo, transporte, mantenimiento, eventos y servicios.

La renovación también reafirma el compromiso del hotel con sus colaboradores, muchos de los cuales han contribuido durante años a construir una cultura de servicio basada en la cercanía, la confianza y la hospitalidad hondureña.

Las habitaciones combinan diseño moderno, confort y funcionalidad para brindar una experiencia de descanso superior, manteniendo la calidez y hospitalidad que distinguen al hotel desde hace 50 años.

Las habitaciones combinan diseño moderno, confort y funcionalidad para brindar una experiencia de descanso superior, manteniendo la calidez y hospitalidad que distinguen al hotel desde hace 50 años.

 (Foto: David Romero)

Con instalaciones renovadas y una visión orientada hacia el futuro, Hotel Alameda inicia su siguiente capítulo manteniendo intacto su propósito: ser un espacio de encuentro, hospitalidad y celebración para las familias hondureñas, los viajeros y el sector empresarial.

Con una inversión orientada a la modernización de sus espacios, Hotel Alameda inicia una nueva etapa que combina tradición, innovación y un servicio de excelencia para huéspedes, familias y empresas.

Con una inversión orientada a la modernización de sus espacios, Hotel Alameda inicia una nueva etapa que combina tradición, innovación y un servicio de excelencia para huéspedes, familias y empresas.

 (Foto: David Romero)

Acerca de Hotel Alameda

Bulevar Suyapa, contiguo a banco Davivienda, frente a la gasolinera Puma, Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras.

La familia Schacher rindió homenaje al legado de don Rony Schacher, fundador de Hotel Alameda, destacando los valores de dedicación, hospitalidad y servicio que continúan guiando esta empresa familiar, hoy fortalecida con una visión renovada para las futuras generaciones.

La familia Schacher rindió homenaje al legado de don Rony Schacher, fundador de Hotel Alameda, destacando los valores de dedicación, hospitalidad y servicio que continúan guiando esta empresa familiar, hoy fortalecida con una visión renovada para las futuras generaciones.

 (Foto: David Romero)

Contacto:

eventosalameda@hotelalameda.hn

(504) 2232-6920

(504) 2232-6902

(504) 9809-0213

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