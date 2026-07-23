Grupo Financiero BSC celebra una década siendo la plataforma de mayor crecimiento en Centroamérica

San Salvador, 22 de julio de 2026.- Grupo Financiero BSC celebró junto a colaboradores y aliados estratégicos diez años de trayectoria en Latinoamérica, una década marcada por decisiones clave, crecimiento sostenido y la construcción de capacidades que hoy le permiten acompañar el desarrollo de millones de clientes, empresas y comunidades en la región. Desde su creación en 2016, Grupo Financiero BSC ha evolucionado hasta consolidar una plataforma financiera con capacidades en banca, seguros y mercado de capitales, construida a partir de instituciones con profundo conocimiento de sus mercados y relaciones de confianza con sus clientes. “El verdadero éxito de una institución financiera no se mide únicamente por sus resultados; se mide por el valor que genera para las personas, las empresas y los países donde opera. Estamos convencidos de algo muy poderoso: cuando a nuestros clientes les va bien y los países donde operamos avanzan, a nuestras empresas también les va bien, nuestros objetivos están alineados con nuestro propósito de seguir construyendo bienestar, solidez y crecimiento para las personas, las empresas y la región. Estos diez años no representan una meta alcanzada, sino el inicio de un nuevo capítulo: consolidar una institución cada vez más sólida", afirmó Federico Nasser Facussé, presidente de Grupo Financiero BSC, durante la celebración.

Durante estos diez años, Grupo Financiero BSC ha tomado decisiones orientadas a construir una plataforma sólida y sostenible: fortalecer instituciones financieras con amplia trayectoria, desarrollar nuevas soluciones para sus clientes, impulsar la transformación digital y ampliar su presencia en mercados estratégicos de Latinoamérica. “Hoy celebramos diez años de BSC, una organización conformada por instituciones que, a lo largo de décadas, han consolidado su trayectoria y construido relaciones de confianza con sus clientes, aliados estratégicos y colaboradores. CUSCATLAN El Salvador se fundó en 1972, Banistmo 1984, CUSCATLAN Honduras antes Banco los trabajadores opera desde 1966, CUSCATLAN Guatemala antes Banco Inmobiliario nació en 1958; La Hipotecaria desde 1977 y SISA El Salvador desde 1962. Mi compromiso, el de los accionistas, nuestra Junta Directiva y líderes regionales, es respaldar a estas instituciones con excelencia para el bienestar de cada operación, nuestros clientes y los países donde operamos por los siguientes 100 años o más”, agregó el presidente de BSC. A través de estas instituciones y alianzas estratégicas para brindar soluciones como Niu, el grupo continúa desarrollando nuevas formas de acompañar a sus clientes, combinando experiencia, innovación y cercanía para responder a las necesidades actuales y futuras de la región. A lo largo de esta década, Grupo Financiero BSC ha construido su trayectoria sobre tres principios que orientan sus decisiones y su visión de futuro: Contribuir al Bienestar de comunidades apoyando a las personas y las empresas a cumplir sus sueños por medio de soluciones financieras que impulsen su crecimiento.