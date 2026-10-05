Fundación Ficohsa refuerza acceso a agua e higiene en 57 centros educativos

Tegucigalpa, Honduras-. Más de 2,520 niños y niñas de educación prebásica se beneficiarán de una intervención de Fundación Ficohsa para fortalecer las condiciones de higiene y la capacidad de almacenamiento de agua potable en 57 centros educativos ubicados en municipios afectados por la sequía en Honduras. La iniciativa contempla la entrega de kits de higiene en los 57 centros y la dotación de tanques de almacenamiento de agua potable en 23 de ellos, según las necesidades identificadas. El apoyo busca contribuir al cuidado de la salud de los estudiantes y prevenir interrupciones en su asistencia a clases por dificultades de abastecimiento de agua.

Respuesta ante la sequía

Estas acciones forman parte del trabajo permanente de Fundación Ficohsa en agua y saneamiento en los centros educativos que apoya en más de 150 comunidades. A través del mantenimiento y la mejora de esta infraestructura, la Fundación contribuye a que los niños y niñas cuenten con entornos adecuados para aprender y desarrollarse. Ante la sequía, este acompañamiento se fortalece con medidas adicionales dirigidas a los centros con mayor necesidad. Para definir la intervención, la Fundación realizó un monitoreo de 89 centros educativos ubicados en municipios con distintos niveles de alerta. El levantamiento evaluó el abastecimiento de agua, las condiciones de saneamiento, la incidencia de enfermedades y posibles afectaciones en la asistencia escolar, permitiendo priorizar el apoyo según la situación de cada comunidad. Los 57 centros que recibirán esta intervención se encuentran en ocho comunidades de cinco departamentos con declaratoria de alerta roja. El Distrito Central y Choluteca concentran 49 de estos centros educativos, por lo que constituyen las principales zonas de atención. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Agua e higiene para la niñez