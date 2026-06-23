Discovery School y Coursera consolidan alianza estratégica para transformar la educación en Honduras

Tegucigalpa, Honduras-. Discovery School anunció oficialmente la firma de una alianza estratégica con Coursera, una de las plataformas de aprendizaje en línea más reconocidas a nivel mundial, marcando un hito para la educación en Honduras y la región centroamericana. El acuerdo fue formalizado durante un evento institucional que reunió a miembros de la Junta Directiva de Discovery School, líderes empresariales, representantes de medios de comunicación, invitados especiales y ejecutivos de Coursera, encabezados por Dorota Zawistowska-Ford, Head of Enterprise para América Latina.

Educación sin fronteras

Esta alianza permitirá que estudiantes y docentes de Discovery School accedan a contenidos, proyectos, microcredenciales y certificaciones desarrollados por universidades y organizaciones de prestigio internacional como Yale University, Stanford University, University of Michigan, Georgia Institute of Technology, University of Illinois, Rice University, Google, IBM e INSEAD, entre muchas otras. Durante su intervención, el presidente de la Junta Directiva de Discovery School, Didier Alpízar, destacó que esta iniciativa forma parte de una visión institucional orientada a posicionar a Discovery School como una referencia internacional en educación.

“La educación vive uno de los procesos de transformación más profundos de su historia. Frente a esa realidad, las instituciones educativas tenemos dos opciones: esperar a que el cambio nos alcance o decidir liderarlo. En Discovery School hemos decidido liderarlo”, expresó Alpízar. Asimismo, señaló que la alianza permitirá fortalecer áreas estratégicas para el futuro de los estudiantes, especialmente las relacionadas con ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM), así como con inteligencia artificial, ciencia de datos, programación, liderazgo, innovación digital, negocios y emprendimiento.

Innovación para el futuro

Por su parte, la directora de Discovery School, Gloria Palacios, reafirmó el compromiso institucional con una educación innovadora y de excelencia, orientada a preparar ciudadanos globales capaces de desenvolverse exitosamente en un entorno cada vez más dinámico y conectado.

Durante su participación, Dorota Zawistowska-Ford destacó que la misión de Coursera es ampliar el acceso a oportunidades de aprendizaje de alta calidad y reconoció la visión de Discovery School al convertirse en pionera en la región. “Preparar a los estudiantes para el futuro implica mucho más que transmitir conocimientos; implica desarrollar la capacidad de aprender, adaptarse y crecer de manera continua. Eso es precisamente lo que vemos reflejado en la visión de Discovery School”, afirmó.

La implementación inicial del programa beneficiará a aproximadamente 150 estudiantes y docentes, quienes tendrán acceso a rutas de aprendizaje especializadas en áreas de alta demanda global, fortaleciendo tanto la formación académica como el desarrollo profesional. La iniciativa también contribuirá significativamente a la capacitación continua del cuerpo docente, permitiendo la incorporación de nuevas metodologías pedagógicas, tecnologías educativas y tendencias emergentes que enriquecerán la experiencia de aprendizaje dentro del aula.

Con esta alianza, Discovery School reafirma los cuatro pilares que orientan su visión institucional: la excelencia académica, la formación de ciudadanos globales, el desarrollo institucional y la generación de un impacto positivo en la sociedad. Más que un acuerdo entre instituciones, esta colaboración representa una apuesta decidida por el futuro de la educación, acercando oportunidades de aprendizaje de clase mundial a estudiantes y docentes de Honduras.

Acerca de Discovery School

Discovery School es una institución educativa internacional de currículo americano y visión global, dedicada a formar líderes íntegros, innovadores y preparados para generar un impacto positivo en el mundo. Con una sólida trayectoria en Honduras, ofrece una educación bilingüe de excelencia desde Nursery hasta Grade 12, combinando altos estándares académicos, innovación educativa, desarrollo tecnológico y formación humana integral. Su compromiso con la preparación de los estudiantes para un entorno global en constante evolución la consolida como una institución referente en educación internacional y aprendizaje para el futuro.

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