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Se activaron operativos del IP para sancionar negocios con señal no autorizada del mundial

La emoción del Mundial 2026 también representa una oportunidad comercial para restaurantes, bares y hoteles. Sin embargo, exhibir los partidos sin la autorización correspondiente puede derivar en multas que superan los L2.9 millones y otras sanciones establecidas por la ley hondureña

  • Actualizado: 19 de junio de 2026 a las 07:00
Se activaron operativos del IP para sancionar negocios con señal no autorizada del mundial

Los establecimientos que proyecten partidos del Mundial 2026 deberán contar con la licencia comercial correspondiente para cumplir con la normativa de propiedad intelectual vigente en Honduras.

Tegucigalpa, Honduras-. Para los negocios hondureños, la Copa Mundial 2026 es una de las temporadas de consumo más fuertes del año. Pero proyectar los partidos ante los clientes sin la debida autorización puede convertir esa oportunidad en una pérdida considerable.

El Instituto de la Propiedad (IP), a través de su Dirección General de Propiedad Intelectual (DIGPI), confirmó que la transmisión o retransmisión pública no autorizada de la señal del Mundial está sujeta a multas de entre 10 y 200 salarios mínimos. Con el salario mínimo promedio fijado en L14,917.20 para 2026, eso equivale a montos que parten de aproximadamente L149,000 y alcanzan los L2.98 millones, además del decomiso de los equipos utilizados.

Restaurantes, bares y hoteles podrán aprovechar el interés que genera la Copa Mundial, siempre que realicen la transmisión de forma legal y autorizada.

Restaurantes, bares y hoteles podrán aprovechar el interés que genera la Copa Mundial, siempre que realicen la transmisión de forma legal y autorizada.

Un punto que suele generar confusión: contar con un servicio de televisión por cable o una cuenta de streaming personal no habilita a un negocio para exhibir los partidos. Esas cuentas son de uso doméstico y privado.

El IP subrayó, que los derechos de transmisión son territoriales: una señal o un acuerdo válido en otro país no autoriza su difusión en Honduras. La FIFA, por su parte, protege de forma activa sus marcas y señales frente a usos no autorizados.

De igual manera, el IP recibió reportes de señales no autorizadas de transmisión del Mundial en restaurantes de reconocidos centros comerciales y bares deportivos.

Entre las formas de transmisión ilegal figuran las cableras no autorizadas, servicios IPTV piratas, páginas web y aplicaciones que retransmiten los partidos sin licencia. Además, las autoridades advirtieron que también serán sancionados los eventos de transmisión masiva que no cuenten con la autorización correspondiente.

El Instituto de la Propiedad recordó que las cuentas de streaming y servicios de televisión contratados para uso doméstico no autorizan la exhibición pública en negocios.

El Instituto de la Propiedad recordó que las cuentas de streaming y servicios de televisión contratados para uso doméstico no autorizan la exhibición pública en negocios.

En cuanto a la cobertura, la señal abierta de Televicentro transmite 40 partidos del torneo, mientras que Tigo Sports transmite 104 partidos en cable, aplicación y sitio web. Para los establecimientos que deseen operar en regla durante todo el torneo, la vía es contratar la licencia comercial con el titular de la señal.


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Redacción web
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