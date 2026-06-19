Se activaron operativos del IP para sancionar negocios con señal no autorizada del mundial

Tegucigalpa, Honduras-. Para los negocios hondureños, la Copa Mundial 2026 es una de las temporadas de consumo más fuertes del año. Pero proyectar los partidos ante los clientes sin la debida autorización puede convertir esa oportunidad en una pérdida considerable. El Instituto de la Propiedad (IP), a través de su Dirección General de Propiedad Intelectual (DIGPI), confirmó que la transmisión o retransmisión pública no autorizada de la señal del Mundial está sujeta a multas de entre 10 y 200 salarios mínimos. Con el salario mínimo promedio fijado en L14,917.20 para 2026, eso equivale a montos que parten de aproximadamente L149,000 y alcanzan los L2.98 millones, además del decomiso de los equipos utilizados.

Un punto que suele generar confusión: contar con un servicio de televisión por cable o una cuenta de streaming personal no habilita a un negocio para exhibir los partidos. Esas cuentas son de uso doméstico y privado. El IP subrayó, que los derechos de transmisión son territoriales: una señal o un acuerdo válido en otro país no autoriza su difusión en Honduras. La FIFA, por su parte, protege de forma activa sus marcas y señales frente a usos no autorizados. De igual manera, el IP recibió reportes de señales no autorizadas de transmisión del Mundial en restaurantes de reconocidos centros comerciales y bares deportivos. Entre las formas de transmisión ilegal figuran las cableras no autorizadas, servicios IPTV piratas, páginas web y aplicaciones que retransmiten los partidos sin licencia. Además, las autoridades advirtieron que también serán sancionados los eventos de transmisión masiva que no cuenten con la autorización correspondiente.