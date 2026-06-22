Bufete del Pueblo garantiza el acceso a la justicia en Tegucigalpa

De enero al 3 de junio de 2026, el Bufete del Pueblo, una iniciativade la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), ha atendido un total de 214 casos en diferentes áreas jurídicas, consolidándose como una herramienta fundamental para fortalecer el acceso a la justicia de las personas en situación de vulnerabilidad.
Según reportes de la AMDC, el bufete atiende un promedio de 43 casos mensuales, entre asesorías legales y administrativas, así como acompañamientos ante instituciones públicas y privadas, los Tribunales de la República, el Ministerio Público y demás instancias competentes dentro del departamento de Francisco Morazán. Asimismo, extiende su cobertura cuando las circunstancias del caso lo requieren.
Estos niveles de atención pueden variar debido a factores externos, como períodos de vacaciones institucionales, cierres temporales, situaciones deemergencia, fenómenos naturales o cualquier circunstancia que limite la movilidad ciudadana.
Leonor Osorio, directora de Desarrollo Humano de la AMDC, detalló que estos servicios están dirigidos principalmente a personas en situación de vulnerabilidad, entre ellas personas de escasos recursos económicos, madres solteras, personas con discapacidad, casos relacionados con niñez y adolescencia, y ciudadanos que requieran orientación legal.
“La atención se brinda sin distinción de género, raza, credo, condición social o afiliación política”, afirmó.
La visión del Bufete del Pueblo es consolidarse como una alternativa legal cercana, humana y eficiente en el municipio del Distrito Central, promoviendo el respeto de los derechos fundamentales, la protección social y una atención jurídica con enfoque inclusivo y de equidad.
Servicios legales
El Bufete del Pueblo brinda asistencia jurídica en las áreas de Derecho de Familia, Derecho Administrativo, Derecho Laboral, Derecho Civil y Derecho Penal, esta última únicamente en la modalidad de asesoría legal.
La directora indicó que, de acuerdo con los registros del programa aproximadamente el 70% de los casos corresponden al área de Derecho de Familia. Estos están relacionados principalmente con procesos de alimentos, divorcios por mutuo acuerdo, divorcios por la vía contenciosa, uniones de hecho, guarda y custodia, reconocimiento o filiación paterna, suspensión de la patria potestad y reconocimientos voluntarios o forzosos.
Asimismo, informó que el 30% restante corresponde a otras áreas jurídicas, entre ellas las ramas Administrativa, Civil y Laboral.
Alianzas estratégicas
Leonor Osorio expresó que, desde la administración del alcalde Juan Diego Zelaya, se impulsarán acuerdos y acercamientos estratégicos con instituciones vinculadas al ámbito jurídico y social, entre ellas el Ministerio Público, el Colegio de Abogados, universidades públicas y privadas, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), la Secretaría de Trabajo, la Secretaría de Educación y otras instituciones relacionadas con la atención ciudadana.
“Estas acciones permitirán fortalecer la promoción del programa y ampliar la cobertura de los servicios legales gratuitos”, destacó.
Para ampliar su impacto, Osorio informó que se continuará promoviendo el programa mediante alcaldías móviles, actividades comunitarias en barrios y colonias, visitas a municipios del departamento de Francisco Morazán, redessociales y espacios informativos y publicitarios.
Para solicitar apoyo los ciudadanos pueden hacerlo de manera presencial de lunes a viernes de 8:00 AM a 4:00 PM o mediante los canales oficiales autorizados por la AMDC. Pueden llamar al teléfono: 3172-9279. La atención está disponible 24/7 para orientación inicial.