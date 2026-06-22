Bufete del Pueblo garantiza el acceso a la justicia en Tegucigalpa

De enero al 3 de junio de 2026, el Bufete del Pueblo, una iniciativade la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), ha atendido un total de 214 casos en diferentes áreas jurídicas, consolidándose como una herramienta fundamental para fortalecer el acceso a la justicia de las personas en situación de vulnerabilidad.

Según reportes de la AMDC, el bufete atiende un promedio de 43 casos mensuales, entre asesorías legales y administrativas, así como acompañamientos ante instituciones públicas y privadas, los Tribunales de la República, el Ministerio Público y demás instancias competentes dentro del departamento de Francisco Morazán. Asimismo, extiende su cobertura cuando las circunstancias del caso lo requieren.

Estos niveles de atención pueden variar debido a factores externos, como períodos de vacaciones institucionales, cierres temporales, situaciones deemergencia, fenómenos naturales o cualquier circunstancia que limite la movilidad ciudadana.

Leonor Osorio, directora de Desarrollo Humano de la AMDC, detalló que estos servicios están dirigidos principalmente a personas en situación de vulnerabilidad, entre ellas personas de escasos recursos económicos, madres solteras, personas con discapacidad, casos relacionados con niñez y adolescencia, y ciudadanos que requieran orientación legal.

“La atención se brinda sin distinción de género, raza, credo, condición social o afiliación política”, afirmó.

La visión del Bufete del Pueblo es consolidarse como una alternativa legal cercana, humana y eficiente en el municipio del Distrito Central, promoviendo el respeto de los derechos fundamentales, la protección social y una atención jurídica con enfoque inclusivo y de equidad.