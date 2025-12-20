  1. Inicio
Bilbao alberga el nuevo Consulado General de Honduras y fortalece la atención a la diáspora

Con la apertura del Consulado General en Bilbao, el Gobierno hondureño mejora la atención consular y consolida vínculos con el País Vasco y regiones vecinas.

  • Actualizado: 20 de diciembre de 2025 a las 07:00
Bilbao alberga el nuevo Consulado General de Honduras y fortalece la atención a la diáspora

Autoridades hondureñas durante la inauguración del Consulado General en Bilbao.

 Fotos: Cortesía

San Pedro Sula, Honduras.- La apertura del Consulado General de Honduras en Bilbao representa un paso decisivo en la estrategia del Gobierno de Honduras, esto con la finalidad de fortalecer la atención, protección y cercanía con las comunidades hondureñas que residen en el norte de España. Esta sede responde a una necesidad creciente de garantizar que miles de compatriotas accedan a servicios esenciales sin desplazamientos largos y costosos hacia Madrid.

En representación del Canciller Javier Bu Soto, la Vicecanciller de Asuntos Consulares y Migratorios, Zulmit Rivera, oficializó la apertura subrayando que esta sede reafirma el compromiso de la presidenta Xiomara Castro de ofrecer asistencia digna, oportuna y cercana a quienes viven fuera del país. Destacó que la diplomacia hondureña prioriza la protección y el fortalecimiento de los vínculos políticos, económicos y culturales con España.

La Vicecanciller Zulmit Rivera destaca los objetivos del nuevo Consulado.

Relación bilateral

Rivera recordó que España y Honduras mantienen una relación histórica basada en cooperación, respeto y un diálogo político que se ha profundizado con el paso de los años. Esta nueva sede consular se suma a los esfuerzos para impulsar más intercambio cultural, oportunidades económicas y espacios que fortalezcan la identidad de la diáspora.

Cabe señalar que el Consulado General, ubicado en la Calle del Licenciado Poza No. 11, 48008, Bilbao, atenderá principalmente a hondureños residentes en el País Vasco y zonas cercanas. La sede funcionará bajo un sistema de citas previas y centralizará servicios como emisión de pasaportes, Documento Nacional de Identificación (DNI), registros civiles, certificaciones, orientación migratoria y asistencia en emergencias.

Atención a la diáspora

Esta nueva oficina reduce tiempos de espera, evita desplazamientos extensos y reconoce la valiosa contribución de la comunidad hondureña al desarrollo económico del país mediante sus remesas. La apertura responde a la necesidad de fortalecer la protección consular con personal especializado en derecho, diplomacia y gestión de casos.
Es así como el evento de inauguración reunió a autoridades locales y representantes del Gobierno español y vasco, así como miembros del cuerpo diplomático, organismos públicos, sociedad civil y la comunidad hondureña residente en la región. La coordinación con instituciones vascas permitirá agilizar trámites, reforzar la protección consular y generar oportunidades de integración cultural, académica y económica.

Impacto esperado

La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional establecerá indicadores para medir el impacto del servicio, entre ellos tiempos de respuesta, satisfacción ciudadana, número de trámites realizados y reducción de desplazamientos. El Consulado también impulsará actividades de difusión, integración comunitaria y promoción comercial y turística para fortalecer la proyección de Honduras en el País Vasco.

Comunidad hondureña del País Vasco acompañando el acto oficial.

Llamado a la acción

La ciudadanía hondureña residente en el norte de España puede consultar horarios, requisitos y métodos de cita a través de las plataformas oficiales de la Cancillería y la Embajada de Honduras en España.
​​​​​​​Este nuevo punto de atención se convierte en un aliado fundamental para quienes buscan gestionar documentos, recibir orientación o fortalecer su vínculo con el país.

